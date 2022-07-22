Казахстанцы с ВИЧ-инфекцией смогут усыновлять детей

Министерство здравоохранения подготовило изменения в перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку или попечительство, патронат, сообщает Zakon.kz.

Из перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка или взять его под опеку (попечительство), планируют исключить СПИД и ВИЧ.

Как говорится в документе, поправка согласуется с Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения», в котором говорится, что граждане РК, зараженные ВИЧ-инфекцией, имеют право на усыновление детей наравне с другими гражданами РК.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА до 4 августа.