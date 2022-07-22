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Жара до +45 ожидается в Казахстане в субботу

фонтан, пар, жара Фото: Zakon.kz
Штормовое предупреждение объявлено в шести областях страны на 23 июля, передает Zakon.kz.

Днем на западе, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется очень сильная жара +45 градусов. В Туркестане днем сохраняется очень сильная жара +45°С. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +40...+42°С. В Шымкенте днем сохраняется сильная жара +40...+42°С.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем –град, шквал. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, днем 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем 15-20 м/с.

Ночью на юго-востоке, днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, восточный, днем при грозе порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются гроза, град.

Утром и днем на севере Кызылординской области ожидается гроза. Днем в центре области – пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем сильная жара +41...+43°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге, днем на западе, севере, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +35°С. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.   

На большей части  Жетысуской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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