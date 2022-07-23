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Топ-5 финансово обеспеченных знаков зодиака

знаки зодиака Фото: pixabay
Астрологи считают, что финансовые успехи можно объяснить созвездием, под которым родился человек, передает Zakon.kz.

Как пишет 5-tv.ru, пяти знакам зодиака не приходится прилагать много усилий, чтобы быть при деньгах, так как звезды изначально были расположены для их комфортной жизни.

Козерог

Экономные и расчетливые представители этого знака привлекают к себе финансовые потоки без особого труда. Они с легкостью определяют, когда нужно тратить деньги, а когда лучше отказать себе в исполнении сиюминутного желания, чтобы потом вышел толк. Заработки у Козерогов всегда высоки, так как они умеют избегать трудностей в работе и не ввязываться в проблемы.

Дева

Девы зарабатывают честным трудом. Вкалывая сутками, они редко сидят без дела. Вознаграждение за это не заставляет себя долго ждать. К тому же, они умеют преумножать свои сбережения, грамотно решая, сколько денег и во что вложить.

Овен

Овны ценят в работе не только доход, но и само дело, поэтому их часто хвалят и поощряют. Люди этого знака легко продвигаются по карьерной лестнице, получая все больше и больше. При этом они хорошо умеют копить, а когда сколачивают небольшой капитал, тут же вкладывают его в новое дело.

Лев

Гордые, самолюбивые и склонные к ведению роскошной жизни Львы всегда стремятся к руководящим должностям. Ведь тогда им гарантирован высокий заработок, который они воспринимают как должное. Деньги как будто притягиваются к ним сами, пишет портал Belnovosti.

Весы

Секрет успеха Весов в том, что они монетизируют свои интеллектуальные способности. Им легко быстро становиться лидерами и получать достойную зарплату. К тому же, они всегда ищут возможность вложить деньги в какое-то дело, и это дает свои плоды.

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