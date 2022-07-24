О чем говорил Токаев саудовскому крупному бизнесу

Глава государства принял участие в Инвестиционном круглом столе с представителями деловых кругов Саудовской Аравии. Президент остановился на потенциальных проектах, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя участников мероприятия, глава государства отметил схожесть взглядов наших государств на будущее экономического развития.

Программа Saudi Vision-2030 и наша Стратегия «Казахстан-2050» нацелены на достижение национального прогресса за счет диверсификации экономики, снижения зависимости от сырьевых товаров, инвестиций в человеческий капитал и в конечном счете вхождения в группу наиболее развитых стран. Касым-Жомарт Токаев

Далее он подробно проинформировал саудовских бизнесменов об экономических успехах Казахстана.

За годы независимости ВВП Казахстана показал 17-кратный рост. Сегодня экономика Казахстана превосходит совокупные объемы экономик всех остальных стран Центральной Азии. На Казахстан приходится почти 60% товарооборота в Центральной Азии. Международные резервы нашей страны составляют 90 миллиардов долларов и являются самыми высокими на душу населения в СНГ. Зарубежные инвесторы вложили в нашу экономику более 380 миллиардов долларов. Это составляет 70% всего притока инвестиций в регион Центральной Азии. Касым-Жомарт Токаев

В связи с этим в выступлении были обозначены наиболее перспективные области расширения сотрудничества.

Согласно проведенному нами анализу, Казахстан может предложить более 100 видов несырьевых товаров на сумму около 400 миллионов долларов в год в таких отраслях, как машиностроение, производство чугуна и стали, а также пищевая промышленность и сельское хозяйство. Касым-Жомарт Токаев

Вторым важным направлением Касым-Жомарт Токаев считает диверсификацию и расширение транзитно-транспортных и логистических возможностей, включая Транскаспийский маршрут, соединяющий Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Фото: Акорда

Большой потенциал для сотрудничества, по его мнению, открывается и в реальном секторе экономики.

Казахстан занимает первое место в мире по запасам вольфрама, второе – по залежам урана и хрома, мы входим в пятерку стран, наиболее богатых марганцем, серебром, цинком, свинцом. Эти запасы предстоит разведать и разработать. Учитывая нашу близость к стремительно развивающимся рынкам Китая и Южной Азии, это действительно отличная возможность для инвестиций. Сегодня мы можем предложить для разведки и разработки более 60 месторождений драгоценных и цветных металлов. Глава государства

У Казахстана и Саудовской Аравии имеются планы по развитию нефтехимической отрасли, атомной энергетики, производству зеленого водорода и в других сферах, включая исследование космоса.

Мы приветствуем намерение Королевства развивать собственную космическую программу в рамках стратегии Saudi Vision-2030. Наши страны имеют соответствующую правовую базу для сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Казахстан обладает большим опытом и ресурсами для развития аэрокосмической отрасли. Наши компании готовы взаимодействовать с государственными и частными компаниями Саудовской Аравии в этих областях. Касым-Жомарт Токаев

Подробно президент остановился и на потенциале отечественного аграрного сектора.

Казахстан занимает второе место в мире по площади пашни на душу населения и пятое – по пастбищным ресурсам (180 млн га). Наша страна входит в десятку крупнейших производителей пшеницы и муки. Мы готовы стать одним из стабильных, долгосрочных поставщиков высококачественной пшеницы, муки и масличных культур в Королевство. Касым-Жомарт Токаев

Наряду с этим президент напомнил, что в Казахстане создана современная институциональная среда для инвесторов.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить приверженность Казахстана укреплению и расширению двустороннего сотрудничества с Саудовской Аравией. Президент Казахстана

На встрече присутствовали руководители крупных саудовских компаний, добившихся значительных успехов. Глава государства пригласил их в Казахстан для совместной работы на взаимовыгодной основе.