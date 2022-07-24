Молния попала в пастуха на поле в Актюбинской области
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области, на место ЧП в городе Эмба Мугалжарского района выехали спасатели и медики.
Пострадавшего доставили в районную больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное.
ДЧС Актюбинской области напоминает жителям о соблюдении правил безопасности. В случае, если гроза застигла на улице, важно воздерживаться и избегать следующих действий и мест:
не стоит находиться возле высоких деревьев и линий электропередач;
запрещено купаться в водоемах. Вода – хороший проводник, поэтому при попадании разряда шансов выжить практически не существует;
не рекомендуется держать в руках длинные металлические предметы, сюда относят удочки, зонты и т.д.;
нельзя касаться металлических сооружений и близко к ним подходить.