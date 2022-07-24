Молния попала в пастуха на поле в Актюбинской области

Инцидент произошел около 8:00. В этот момент 41-летний мужчина пас скот, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области, на место ЧП в городе Эмба Мугалжарского района выехали спасатели и медики.

Пострадавшего доставили в районную больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

ДЧС Актюбинской области напоминает жителям о соблюдении правил безопасности. В случае, если гроза застигла на улице, важно воздерживаться и избегать следующих действий и мест: