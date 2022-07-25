Небольшой спад заболевания COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
За прошедшие сутки зарегистрировано 2054 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 806;
в Алматы – 532;
в Шымкенте – 46;
в Акмолинской области – 68;
в Актюбинской области – 8;
в Алматинской области – 83;
в Жетысуской области – 84;
в Атырауской области – 61;
в ВКО – 6;
в Абайской области – 26;
в Жамбылской области – 76;
в ЗКО – 20;
в Карагандинской области – 130;
в Костанайской области – 11;
в Кызылординской области – 36;
в Мангистауской области – 14;
в Павлодарской области – 28;
в СКО – 8;
в Туркестанской области – 11.
Всего в стране подтверждено 1 333 547 случаев.
1083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 341;
в Алматы – 490;
в Алматинской области – 50;
в Жетысуской области – 3;
в Атырауской области – 15;
в ВКО – 26;
в Абайской области – 11;
в Жамбылской области – 25;
в Карагандинской области – 59;
в Кызылординской области – 63.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 301 086 человек.