Небольшой спад заболевания COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 24 июля в Казахстане сообщили в МВК. Больше всего заболевших в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2054 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 806;

в Алматы – 532;

в Шымкенте – 46;

в Акмолинской области – 68;

в Актюбинской области – 8;

в Алматинской области – 83;

в Жетысуской области – 84;

в Атырауской области – 61;

в ВКО – 6;

в Абайской области – 26;

в Жамбылской области – 76;

в ЗКО – 20;

в Карагандинской области – 130;

в Костанайской области – 11;

в Кызылординской области – 36;

в Мангистауской области – 14;

в Павлодарской области – 28;

в СКО – 8;

в Туркестанской области – 11. Всего в стране подтверждено 1 333 547 случаев. 1083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 341;

в Алматы – 490;

в Алматинской области – 50;

в Жетысуской области – 3;

в Атырауской области – 15;

в ВКО – 26;

в Абайской области – 11;

в Жамбылской области – 25;

в Карагандинской области – 59;

в Кызылординской области – 63. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 301 086 человек. Читайте также Лучшие дни для стрижек в августе, которые помогут разбогатеть Жаир Болсонару повторно выставил свою кандидатуру на пост президента Бразилии

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