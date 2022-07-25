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Небольшой спад заболевания COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Коронавирус Казахстан 24 июля Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 24 июля в Казахстане сообщили в МВК. Больше всего заболевших в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2054 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 806;

  • в Алматы – 532;

  • в Шымкенте – 46;

  • в Акмолинской области – 68;

  • в Актюбинской области – 8;

  • в Алматинской области – 83;

  • в Жетысуской области – 84;

  • в Атырауской области – 61;

  • в ВКО – 6;

  • в Абайской области – 26;

  • в Жамбылской области – 76;

  • в ЗКО – 20;

  • в Карагандинской области – 130;

  • в Костанайской области – 11;

  • в Кызылординской области – 36;

  • в Мангистауской области – 14;

  • в Павлодарской области – 28;

  • в СКО – 8;

  • в Туркестанской области – 11.

Всего в стране подтверждено 1 333 547 случаев.

1083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 341;

  • в Алматы – 490;

  • в Алматинской области – 50;

  • в Жетысуской области – 3;

  • в Атырауской области – 15;

  • в ВКО – 26;

  • в Абайской области – 11;

  • в Жамбылской области – 25;

  • в Карагандинской области – 59;

  • в Кызылординской области – 63.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 301 086 человек.

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