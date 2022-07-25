Алексей Луценко завершил «Тур де Франс» в Топ-10 лучших велогонщиков

21-м этапом на Елисейских Полях в Париже завершился «Тур де Франс», самая известная и престижная велосипедная гонка мира, с участием команды Astana Qazaqstan Team, сообщает Zakon.kz.

Датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma стал победителем данной многодневной велогонки в общем зачете. Его результат – 79 часов 33 минуты 20 секунд. За ним расположился словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates с отставанием в 2 минуты 43 секунды, а на третьей строчке – британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers (+7,22).

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

Капитан команды «Астана» Алексей Луценко закончил «Большую петлю» на 9-й позиции, он отстал от Вингегора на 22 минуты и 56 секунд.

Подготовка к «Туру» была далека от идеальной: падения, болезни и невезения. Но вместе с командой мы смогли достойно проявить себя, побороться в горах, особенно на третьей неделе, и занять высокое девятое место. Без сомнений, мне бы хотелось добиться большего на этом «Туре», и на отдельных этапах, и в генеральной классификации, но как получилось, так получилось. В любом случае, выложился на 100% в течение этих трех недель, и теперь я доволен результатом. Сейчас мы здесь, на финише в Париже, но сезон еще продолжается, и я серьезно настраиваюсь на новые цели, которые ждут меня впереди. Алексей Луценко

А в командном зачете Astana Qazaqstan Team завершила знаменитый Тур на 10-й строчке из 22-х коллективов.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 млн тенге и другие призы каждую неделю.