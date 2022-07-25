Курсы валют на 25 июля в обменных пунктах Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенном курсе покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 25 июля 2022 года (на 10:30), сообщает Zakon.kz

По официальным данным Национального банка РК, курс тенге к доллару составляет 483,88 (+1,84), к евро – 491,57 (+0,81), к рублю – 8,37 (+0,13). Нур-Султан Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 483 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 496 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,7 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 482 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 494 тенге, продажи – 491 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,7 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 483 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 495 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,6 тенге, продажи – 7,8 тенге. Читайте также Банкам разрешили вывозить российские рубли из Казахстана Изменились правила уплаты утилизационного платежа для импортеров В Алматы повысилась плата за содержание дома: акимат ищет выход из ситуации

Следите за новостями zakon.kz в: