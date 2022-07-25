Как живет одна из многодетных семей в Алматы

Перед Айжан и Казбеком, героями этой статьи, никогда не стоял вопрос рожать или нет. Они создали семью, когда ей было 20 лет, а ему – 30. Сейчас родители воспитывают пятерых детей. Как устроена их жизнь, в чем нуждается многодетная семья, читайте в материале Zakon.kz.

Казбек Ашимов и Айжан Ташметова родом из Жамбылской области, поженились они в 2004 году. Айжан вышла замуж почти сразу после окончания школы.

Казбеку сейчас 47 лет, до переезда в мегаполис он работал пастухом, а сейчас трудится разнорабочим в школе, подрабатывает на стройке, в основном в ночное время.

Как говорит сам Казбек, он «рукастый», много что умеет делать, не боится никакой работы, лишь бы она была и за нее платили.

– В школе у меня оклад 90 тыс. тенге, а на стройке – когда как: то густо, то пусто. На аренду жилья в летний сезон вместе с коммунальными услугами уходит 25 тыс. тенге. А зимой – примерно на 10-15 тыс. больше. Вот так и живем. Справляемся помаленьку, – говорит он.

Фото: Zakon.kz

Казбек с Айжан рассказывают, что переехали в Алматы ради будущего своих детей. Супруги хотят, чтобы дети получили высшее образование, работу и хорошо устроились в жизни. Старшей их дочери Аяжан уже 17. Ерасылу исполнилось 15, Арай – 13 лет, Серику – семь, а самому младшему, Олжасу, всего четыре года.

Фото: Zakon.kz

– Мы очень любим детей. Пока больше не планируем. По крайней мере, пока не будет своего жилья, – говорит глава семьи.

В семье мир, живут дружно, разделяя бытовые заботы, старшие дети помогают младшим в учебе и присматривают за ними.

– На продукты в месяц у нас уходит примерно 70 тыс. тенге, а то и больше, раз на раз не приходится. Говядину покупаем нечасто, в основном курицу едим. Помимо зарплаты мужа, на каждого ребенка, до достижения ими 18-летнего возраста, я как многодетная мать получаю пособие, в общем около 60 тыс. тенге выходит, – рассказывает Айжан.

Фото: Zakon.kz

Семейство живет в небольшой съемной времянке, в двух маленьких комнатушках. Все удобства на улице, бани нет. Чтобы помыться, семья ходит в баню, один-два раза в неделю. Тоже удовольствие не из дешевых: приходится платить по тысяче тенге с человека.

Фото: Zakon.kz

– Нам с хозяйкой повезло. Она не повышает нам плату за аренду, и с детьми нас пустила, что бывает нечасто. Мы живем тут почти девять лет. И ни разу не было нареканий от соседей в наш адрес. Директор школы, где я работаю, нам помогает чем может. Помогают и другие люди: кто продукты принесет, кто – одежду, игрушки, мир ведь не без добрых людей. Так что, как говорится, в тесноте да не в обиде, – рассказывает Казбек.

Фото: Zakon.kz

На жизнь Ашимовы не жалуются. Говорят, на самое необходимое им хватает, хоть и живут они очень скромно. А для полного счастья им не хватает только своей жилплощади.

Фото: Zakon.kz

У семьи есть небольшой участок земли, где-то близ Алматы, который Казбек взял в рассрочку, когда начинал работать в школе и у них был только один ребенок. Земля стоит, а построить дом у семьи пока нет возможности, весь заработок уходит на еду и погашение кредитов.

Фото: Zakon.kz

У главы семьи несколько кредитов. Не так давно Казбек сделал любимой жене хороший подарок – купил в рассрочку стиральную машину-автомат. Много лет Айжан стирала вручную.

Во время пандемии семье пришлось оформить кредит на несколько ноутбуков, чтобы дети могли продолжать обучение в дистанционном режиме – в школе на всех не хватило.

Фото: Zakon.kz

– Мы не стоим в очереди на жилье, ничего ни у кого не просим, в акиматы не ходим. Как-то подавали заявку, но нам отказали по причине отсутствия постоянной прописки. Хозяйка пообещала, что поможет решить нам этот вопрос. Попробуем еще раз, уже как многодетная семья, – продолжила Айжан.

Фото: Zakon.kz

При этом Айжан сосредоточена не только на детях и муже. Благодаря алматинскому центру «Бақытты отбасы» многодетная мать несколько лет назад прошла обучение на курсах по швейному делу. Там ее научили не только шить на швейной машинке, но и обучили азам предпринимательства. Айжан, как и многим другим, предоставили оборудование и работу в одном из пошивочных цехов города. Тогда дополнительные 50 тыс. тенге тоже шли на нужды семьи.

Айжан шьет корпешки (интерьерные подушки в национальном стиле) и постельное белье на заказ.

Как говорит Казбек, это больше ее увлечение, она так отвлекается от ежедневных хлопот.

Правда, не всегда удается совмещать любимое дело с бытом. Сейчас, пока школьные каникулы, Айжан не работает – хватает забот с детьми…

Фото: Zakon.kz

– Мне спокойнее, когда дети рядышком со мной. У нас только старшая дочка ходила в детский сад, мы тогда жили в Жамбылской области. Остальные дети выросли дома. Изредка мы уезжаем в аул к моим родителям, стараемся им помогать по хозяйству. Они сами у нас редко в гостях бывают. А мы и рады были бы отправить детей на все лето в аул, нам с мужем было бы полегче. Но дети сейчас не очень-то туда хотят, недельку-другую и обратно. Вот когда были помладше – было проще. А теперь они привыкли к городу, им скучно с апашкой и аташкой, интернета же там нет, – смеется Айжан.

Фото: Zakon.kz

Кроме аула, Ашимовы никуда не выезжали, даже на Капшагайском водохранилище ни разу не были.

– Я учусь в педколледже, мечтаю стать учителем казахского языка и казахской литературы. Еще хочу выучить английский язык, чтобы путешествовать по миру, – говорит Аяжан, старшая из дочерей. – В свободное от учебы время помогаю маме по дому, чтобы ей было хоть немного полегче. По характеру я домоседка, не люблю компании и тусовки. Когда есть настроение, пишу стихи. Жениха у меня пока нет, а я и не переживаю из-за этого, рано об этом думать. Думаю, замуж выйду не раньше, чем в 25 лет. Сначала нужно окончить колледж, а потом буду стараться поступить на грант в вуз.

К слову, за обучение Аяжан в колледже семья платит 200 тыс. тенге в год. Учиться ей еще два года.

– Аяжан у нас с детства играла в учителя. Помню, когда она маленькая была, каждый день нас всех рассаживала за обеденный стол и учила. Так мы играли в школу, – делится воспоминаниями отец семейства.

Фото: Zakon.kz

В разговоре с журналистами Ашимовы не стали заострять внимание на своих трудностях и проблемах, хотя их, конечно, предостаточно, как и у любой многодетной семьи. Наоборот, подчеркивали, что со всем справляются. Наверное, поэтому у их детей большие, смелые мечты.

Например, 15-летний Ерасыл с детства занимается боксом, но мечтает стать прославленным футболистом, как его кумир аргентинский игрок Лионель Месси. А вот Казбек, по его признанию, совсем не болельщик, ему бы выспаться.

Аяжан же мечтает побывать в США, хочет увидеть своими глазами, как там живут люди.

Семейные праздники Ашимовы всегда отмечают дома, собравшись вместе за общим дастарханом.

– Если покупаем подарок семилетнему Серику, то и маленькому Олжасу тоже стараемся сделать маленький подарок, иначе столько слез будет, – с улыбкой говорят родители.

Фото: Zakon.kz

Казбек и Айжан не унывают. Говорят, что у них есть все необходимое. И мечтают о том, что когда-нибудь у них будет свой дом. Тогда они обязательно заведут хозяйство: кур, может быть, даже корову, чтобы полегче было с пропитанием.

Наше общение с семьей Ашимовых было недолгим – супругов ждали дела. Но этого времени было достаточно, чтобы понять главное: в этой семье есть любовь, согласие и понимание, то самое счастье, о котором громко не говорят. И сами о том не подозревая, своим позитивным отношением к жизни Казбек, Айжан и их замечательные дети рушат стереотипы о многодетности.