Главный раввин Нур-Султана: Казахстан служит примером толерантности и мира

В Нур-Султане 14-15 сентября 2022 года пройдет VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В преддверии этого события главный раввин Нур-Султана Шмуэль Карнаух сделал обращение, сообщает Zakon.kz.

В своем заявлении он отмечает особую роль этого съезда.

Сегодняшние события, происходящие в мире, в очередной раз показывают, что триггером к катастрофе мирового значения может послужить любое неосторожно сказанное слово политиков. А когда лидеры разных религий и вероисповеданий сидят за одним общим столом, говорят о мире и взаимоуважении, несмотря на разные идеологии, это производит положительный резонанс во всем мире. Шмуэль Карнаух

Шмуэль Карнаух подчеркивает, что настоящие религиозные лидеры никогда не будут призывать к убийствам и войнам.

Он процитировал слова главного раввина Казахстана:

С каждым днем все отчетливее видно, насколько хрупок наш мир, какую большую угрозу представляют для него неправильные идеи. А ведь войны происходят как раз из-за идей. Сегодня люди в стремлении получить материальную выгоду, будь то деньги или власть, умело пользуясь искаженными формулировками, наживаются на смерти других людей. Во всех религиях человеческая жизнь является высшей ценностью, но экстремисты подменяют эту ценность собственными идеями и призывают одних людей идти на смерть во имя этих идей, а другим причиняют смерть.

Главный раввин Нур-Султана подчеркивает, что концепция съезда позволяет объяснить людям, что человека нельзя лишать жизни даже ради идеи.