Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Карагандинец затащил 13-летнюю девочку в кусты и хотел изнасиловать

Карагандинец затащил 13-летнюю девочку в кусты и хотел изнасиловать Фото: pexeles
В Караганде мужчина затащил 13-летнюю девочку в кусты и хотел изнасиловать, передает Zakon.kz.

24 июля в полицию поступило заявление от мужчины. Он сообщил, что около 19:00 неизвестный схватил за руку его 13-летнюю дочь, затащил в кусты и попытался совершить сексуальное насилие. Но после криков девочки и окружающих злоумышленник отпустил ребенка и скрылся.

В одном из дворов по горячим следам полицейские задержали подозреваемого.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 121, ч. 4 УК РК «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней».

В соответствии с санкцией данной статьи злоумышленнику грозит двадцать лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование. Пресс-служба ДП Карагандинской области

Читайте также

После Кокпара наездники устроили беспредел на дороге в Алматинской области

Наконец-то направляюсь домой: мужчину всю ночь искали в горах Алматы

Вышел во двор: в ВКО пропал 3-летний малыш

Анастасия Стативкина
Караганда Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Брин развелся с женой из-за Илона Маска
Сооснователь Google развелся с женой из-за Илона Маска
курс иностранных валют в обменниках
Курсы валют на 25 июля в обменных пунктах Казахстана
Эмбер Херд, Джонни Депп, иск, суд
Джонни Депп вновь подал иск против Эмбер Херд
Шымкент ребенок кома
Трехлетний малыш упал в бассейн в Шымкенте: он в коме
Полиция, ПДД, Казахстан
Некоторые водители не смогут оплатить штраф за нарушения со скидкой 50%
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
изменения в правила оборота оружия
МВД планирует внести изменения в правила оборота гражданского и служебного оружия
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления