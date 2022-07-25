Карагандинец затащил 13-летнюю девочку в кусты и хотел изнасиловать

В Караганде мужчина затащил 13-летнюю девочку в кусты и хотел изнасиловать, передает Zakon.kz.

24 июля в полицию поступило заявление от мужчины. Он сообщил, что около 19:00 неизвестный схватил за руку его 13-летнюю дочь, затащил в кусты и попытался совершить сексуальное насилие. Но после криков девочки и окружающих злоумышленник отпустил ребенка и скрылся.

В одном из дворов по горячим следам полицейские задержали подозреваемого.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 121, ч. 4 УК РК «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней».