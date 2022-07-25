Карагандинец затащил 13-летнюю девочку в кусты и хотел изнасиловать
Фото: pexeles
В Караганде мужчина затащил 13-летнюю девочку в кусты и хотел изнасиловать, передает Zakon.kz.
24 июля в полицию поступило заявление от мужчины. Он сообщил, что около 19:00 неизвестный схватил за руку его 13-летнюю дочь, затащил в кусты и попытался совершить сексуальное насилие. Но после криков девочки и окружающих злоумышленник отпустил ребенка и скрылся.
В одном из дворов по горячим следам полицейские задержали подозреваемого.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 121, ч. 4 УК РК «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней».
В соответствии с санкцией данной статьи злоумышленнику грозит двадцать лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование. Пресс-служба ДП Карагандинской области
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