Не обратил внимания: водитель частного садика насмерть задавил ребенка

В Министерстве просвещения рассказали о поступающих жалобах на работу частных детских садов. По итогам проверок, как уточнили в ведомстве, было возбуждено пять административных дел по фактам причинения вреда жизни и здоровью детей, сообщает Zakon.kz.

К примеру, работники частного детского сада «Сати» в Нур-Султане толкали детей на пол и таскали их по полу, ставили в угол и заставляли прекратить плач.

В частном дошкольном учреждении Атырау из-за большого количества детей в группе воспитатель не осуществляла должного контроля за детьми. В итоге три воспитанницы детсада побили и ранили девочку 2019 года рождения. Пресс-служба Министерства просвещения РК

В ведомстве также рассказали о трагедии в Кызылорде.

Водитель одного из частных детсадов привез в учреждение семь детей. Помощник воспитателя, заводившая детей в детский сад, не заметила, как на улице остался один ребенок. Водитель также не обратил внимания на ребенка и совершил наезд на него. В результате ребенок скончался по дороге в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Пресс-служба Министерства просвещения РК

Кроме того, в Темиртау вынесли приговор в отношении воспитателя, которая душила ребенка, накрыв лицо девочки одеялом.

Суд признал воспитателя виновной по ст. 140, ч. 2 Уголовного кодекса РК и назначил наказание в 120 часов общественных работ с лишением права занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на три года.

Еще один инцидент произошел в Актобе.

Четырехлетний воспитанник частного детского сада «Ботақан» в дообеденное время в результате падения с лестницы получил телесные повреждения в виде рваной раны в области горла (под подбородком).

О случившемся родителям сообщено не было, родитель узнал об инциденте только вечером.

Со стороны администрации детского сада, как уточнили в ведомстве, ребенку не была оказана первая медпомощь. В детской поликлинике ребенку были наложены швы, ввиду серьезности раны назначены антибиотики.