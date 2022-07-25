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Законодательство РК

Не обратил внимания: водитель частного садика насмерть задавил ребенка

водитель частный сад ребенок задавил Фото: pixabay
В Министерстве просвещения рассказали о поступающих жалобах на работу частных детских садов. По итогам проверок, как уточнили в ведомстве, было возбуждено пять административных дел по фактам причинения вреда жизни и здоровью детей, сообщает Zakon.kz.

К примеру, работники частного детского сада «Сати» в Нур-Султане толкали детей на пол и таскали их по полу, ставили в угол и заставляли прекратить плач.

В частном дошкольном учреждении Атырау из-за большого количества детей в группе воспитатель не осуществляла должного контроля за детьми. В итоге три воспитанницы детсада побили и ранили девочку 2019 года рождения.Пресс-служба Министерства просвещения РК

В ведомстве также рассказали о трагедии в Кызылорде.

Водитель одного из частных детсадов привез в учреждение семь детей. Помощник воспитателя, заводившая детей в детский сад, не заметила, как на улице остался один ребенок. Водитель также не обратил внимания на ребенка и совершил наезд на него. В результате ребенок скончался по дороге в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело.Пресс-служба Министерства просвещения РК

Кроме того, в Темиртау вынесли приговор в отношении воспитателя, которая душила ребенка, накрыв лицо девочки одеялом.

Суд признал воспитателя виновной по ст. 140, ч. 2 Уголовного кодекса РК и назначил наказание в 120 часов общественных работ с лишением права занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на три года.

Еще один инцидент произошел в Актобе.

Четырехлетний воспитанник частного детского сада «Ботақан» в дообеденное время в результате падения с лестницы получил телесные повреждения в виде рваной раны в области горла (под подбородком).

О случившемся родителям сообщено не было, родитель узнал об инциденте только вечером.

Со стороны администрации детского сада, как уточнили в ведомстве, ребенку не была оказана первая медпомощь. В детской поликлинике ребенку были наложены швы, ввиду серьезности раны назначены антибиотики.

На видеозаписи, изъятой из детского сада участковым инспектором, ребенок плачет, держится за подбородок и сам идет в туалет, сам смывает кровь, идет в группу, чтобы прилечь. Из видеозаписи также видно, что дети были предоставлены сами себе и находились на втором этаже детского сада без взрослых. Нами возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 409 КоАП РК с наложением штрафа на руководителя детского сада в размере 50 МРП.Пресс-служба Министерства просвещения РК

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