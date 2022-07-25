Не обратил внимания: водитель частного садика насмерть задавил ребенка
К примеру, работники частного детского сада «Сати» в Нур-Султане толкали детей на пол и таскали их по полу, ставили в угол и заставляли прекратить плач.
В частном дошкольном учреждении Атырау из-за большого количества детей в группе воспитатель не осуществляла должного контроля за детьми. В итоге три воспитанницы детсада побили и ранили девочку 2019 года рождения.Пресс-служба Министерства просвещения РК
В ведомстве также рассказали о трагедии в Кызылорде.
Водитель одного из частных детсадов привез в учреждение семь детей. Помощник воспитателя, заводившая детей в детский сад, не заметила, как на улице остался один ребенок. Водитель также не обратил внимания на ребенка и совершил наезд на него. В результате ребенок скончался по дороге в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело.Пресс-служба Министерства просвещения РК
Кроме того, в Темиртау вынесли приговор в отношении воспитателя, которая душила ребенка, накрыв лицо девочки одеялом.
Суд признал воспитателя виновной по ст. 140, ч. 2 Уголовного кодекса РК и назначил наказание в 120 часов общественных работ с лишением права занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на три года.
Еще один инцидент произошел в Актобе.
Четырехлетний воспитанник частного детского сада «Ботақан» в дообеденное время в результате падения с лестницы получил телесные повреждения в виде рваной раны в области горла (под подбородком).
О случившемся родителям сообщено не было, родитель узнал об инциденте только вечером.
Со стороны администрации детского сада, как уточнили в ведомстве, ребенку не была оказана первая медпомощь. В детской поликлинике ребенку были наложены швы, ввиду серьезности раны назначены антибиотики.
На видеозаписи, изъятой из детского сада участковым инспектором, ребенок плачет, держится за подбородок и сам идет в туалет, сам смывает кровь, идет в группу, чтобы прилечь. Из видеозаписи также видно, что дети были предоставлены сами себе и находились на втором этаже детского сада без взрослых. Нами возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 409 КоАП РК с наложением штрафа на руководителя детского сада в размере 50 МРП.Пресс-служба Министерства просвещения РК