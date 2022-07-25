Новые области и районы Казахстана получат свои коды

Комитет по управлению земельными ресурсами подготовил дополнения в перечень кодов, присваиваемых областям, городам и районам формирования кадастровых номеров земельных участков, сообщает Zakon.kz.

Так, Абайской области присвоят код 23, Улытауской – 25, Жетысуской – 24.

Городу Кунаеву перейдет код от Капшагая – 055.

Выделенный из состава Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области район Самар получит код 334. Район Аксуат, вышедший из состава Тарбагатайского района – 333.

3 мая 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы «О переименовании города Капшагая Алматинской области в город Қонаев» и «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан».

Таким образом, появились три новые области – Абайская, Улытауская и Жетысуская. Всего в Казахстане 17 областей.

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Документ размещен на сайте « Открытые НПА » до 8 августа.