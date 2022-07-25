Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Новые области и районы Казахстана получат свои коды

новые области Казахстана получат административные коды. Фото: akorda.kz
Комитет по управлению земельными ресурсами подготовил дополнения в перечень кодов, присваиваемых областям, городам и районам формирования кадастровых номеров земельных участков, сообщает Zakon.kz.

Так, Абайской области присвоят код 23, Улытауской – 25, Жетысуской – 24.

Городу Кунаеву перейдет код от Капшагая – 055.

Выделенный из состава Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области район Самар получит код 334. Район Аксуат, вышедший из состава Тарбагатайского района – 333.

3 мая 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы «О переименовании города Капшагая Алматинской области в город Қонаев» и «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан».

Таким образом, появились три новые области – Абайская, Улытауская и Жетысуская. Всего в Казахстане 17 областей.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 8 августа.

Читайте также

Названы здания с самой низкой энергоэффективностью в Казахстане

Лариса Черненко
Открытые НПА Область Абай Область Жетісу Область Ұлытау Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
курс иностранных валют в обменниках
Курсы валют на 25 июля в обменных пунктах Казахстана
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Брин развелся с женой из-за Илона Маска
Сооснователь Google развелся с женой из-за Илона Маска
Эмбер Херд, Джонни Депп, иск, суд
Джонни Депп вновь подал иск против Эмбер Херд
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
Полиция, ПДД, Казахстан
Некоторые водители не смогут оплатить штраф за нарушения со скидкой 50%
Шымкент ребенок кома
Трехлетний малыш упал в бассейн в Шымкенте: он в коме
изменения в правила оборота оружия
МВД планирует внести изменения в правила оборота гражданского и служебного оружия
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления