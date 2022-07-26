В Японии казнили мужчину, устроившего резню в Токио

В Японии приговоренный может ждать казни годами, но узнает о ней только утром в день приведения приговора в исполнение. Казнь осуществляется через повешение, сообщает Zakon.kz.

Смертный приговор устроившему в июне 2008 года резню в центре Токио, 39-летнему Томохиро Като, был приведен в исполнение 26 июля, сообщает РИА Новости.

Это второй случай приведения в исполнение смертного приговора при правительстве премьер-министра Фумио Кисиды.

Жертвами громкого убийства на оживленной улице Акихабара в июне 2008 года стали семь человек, еще 10 получили ранения. Преступник въехал в толпу людей на грузовике, заблокировал улицу, после чего вышел из машины и начал без разбора наносить ножевые ранения прохожим.

После задержания Томохиро Като, которому на момент преступления было 26 лет, заявил, что специально приехал в Токио из префектуры Сидзуока, чтобы убить кого-нибудь, так как потерял интерес к жизни.

Согласно обвинительному приговору, Томохиро Като не страдал психическими расстройствами и отдавал полный отчет в своих действиях. Поэтому на основании приведенных доказательств, а также результатов следственных действий суд вынес решение о назначении высшей меры наказания.

В судебной практике Японии смертная казнь, как правило, применяется в случаях убийства нескольких человек. Международные правозащитные организации призывают Японию отменить эту меру наказания как негуманную. В год, как правило, приводится в исполнение около десяти приговоров.