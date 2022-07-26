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Картон назвали причиной удорожания молока, соков и тортов в Казахстане

Казахстан картон удорожание Фото: pixabay
В Казахстане дорожает продукция в бумажной упаковке. В цене растет все, что «одето» в картон: молоко, соки, кондитерские изделия, подарки и многое другое, сообщает Zakon.kz.

Предприниматели говорят, что причина в увеличении стоимости материалов, в которые заворачивают товар. Их в Казахстан в основном привозят из-за границы. Отечественной продукции в стране не хватает, сообщает КТК.

Мария Рыжкова управляет кондитерской компанией. Говорит, в этом году ее продукция в среднем подорожала на 15%. По словам бизнесвумен, на повышение стоимости влияет рост цен на продукты и упаковку.

Подорожала упаковка, потому что нет собственного производства, нет собственной бумаги, нет собственного картона, нет собственного даже пластика, если говорить о пластиковой упаковке, все привозное. В связи с тем, что растет закупочная цена даже на упаковку, мы вынуждены поднимать цены на готовый продукт, который мы даем покупателю. Потому что просто так в голые руки не отдашь торт, его нужно во что-то упаковать, чтобы он доехал либо до клиента, либо хотя бы до ресторана. Директор кондитерского цеха Мария Рыжкова

В кондитерской рассказывают: дорожать упаковка начала в декабре прошлого года. В марте стоимость увеличилась на 15%. А на прошлой неделе цены взлетели сразу в два раза. К примеру, если раньше коробки стоили от 30 до 100 тенге, то сейчас самые дешевые – по 70.

В основном торты и пряники здесь упаковывают в коробки. Три месяца назад поставщики продавали каждую по 35 тенге. Но недавно цена поднялась на 50%, говорят кондитеры. Соответственно, увеличилась и стоимость выпечки.

На подорожание картона жалуются и в типографиях. С начала года стоимость материалов увеличилась на треть, но и это не предел. Ценники меняются каждый день. Завозят сырье к нам из России и Китая. Поэтому цены зависят от курса рубля и доллара. Сейчас некоторые виды картона и бумаги в дефиците еще и из-за перебоев с поставками.

Производство подорожало как минимум процентов на 30, наверное. Это, конечно же, зависит, в первую очередь, от того, что значительно подорожали материалы, из которых мы изготавливаем свою продукцию. Это как бумага и картон, так и различные другие материалы. Картон, как нам объясняют поставщики, дорожает, естественно, в первую очередь из-за повышения курса рубля. Руководитель рекламно-производственной компании Наргиз Рахметова

Российские производители картонных упаковок объясняют подорожание сырья плавающим курсом рубля и увеличением стоимости перевозок. Сильнее всего в России картон вырос в цене в начале года. Объемы производства тогда существенно сократились, а спрос оставался высоким. Это вызвало нехватку.

С нового года цена начала резко расти, картон находился в дефиците. Потребность в нем резко возросла, сработал рыночный механизм. То есть производитель картона, соответственно, и торговля, продавцы подняли его в цене. Таким образом, его цена выросла буквально за квартал в полтора раза. Более того, комбинат устанавливал свой внутренний долларовый курс, даже курс евро устанавливал. Это еще завышало стоимость картона. Директор компании по производству упаковки Александр Тихонов

Россияне говорят, сейчас ситуация с картоном у них в стране стабилизировались. Тем не менее некоторые поставщики намеренно завышают стоимость.

К этому прибавляются транспортные расходы при экспорте. В итоге мы получаем коробки и другую бумажную продукцию по баснословным ценам.

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