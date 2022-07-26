Спад суточной заболеваемости COVID-19 продолжается в Казахстане
Двумя днями ранее было зафиксировано 2054 случая. За прошедшие сутки зарегистрировано 1859 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 835;
в Алматы – 363;
в Шымкенте – 17;
в Акмолинской области – 66;
в Актюбинской области – 11;
в Алматинской области – 45;
в Жетысуской области – 60;
в Атырауской области – 64;
в ВКО – 12;
в Абайской области – 8;
в Жамбылской области – 61;
в ЗКО – 21;
в Карагандинской области – 170;
в Улытауской области – 27;
в Костанайской области – 1;
в Кызылординской области – 42;
в Мангистауской области – 18;
в Павлодарской области – 29;
в СКО – 3;
в Туркестанской области – 6.
Всего в стране подтверждено 1 335 406 случаев.
1234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 406;
в Алматы – 319;
в Алматинской области – 161;
в Жетысуской области – 115;
в Атырауской области – 8;
в ВКО – 32;
в Абайской области – 17;
в Жамбылской области – 25;
в Карагандинской области – 78;
в Улытауской области – 24;
в Костанайской области – 10;
в Кызылординской области – 20;
в Павлодарской области – 13;
в Туркестанской области – 6.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 302 320 человек.