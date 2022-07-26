Спад суточной заболеваемости COVID-19 продолжается в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 25 июля в Казахстане сообщили в МВК. Больше всего заболевших выявили в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Двумя днями ранее было зафиксировано 2054 случая. За прошедшие сутки зарегистрировано 1859 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 835;

в Алматы – 363;

в Шымкенте – 17;

в Акмолинской области – 66;

в Актюбинской области – 11;

в Алматинской области – 45;

в Жетысуской области – 60;

в Атырауской области – 64;

в ВКО – 12;

в Абайской области – 8;

в Жамбылской области – 61;

в ЗКО – 21;

в Карагандинской области – 170;

в Улытауской области – 27;

в Костанайской области – 1;

в Кызылординской области – 42;

в Мангистауской области – 18;

в Павлодарской области – 29;

в СКО – 3;

в Туркестанской области – 6. Всего в стране подтверждено 1 335 406 случаев. 1234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 406;

в Алматы – 319;

в Алматинской области – 161;

в Жетысуской области – 115;

в Атырауской области – 8;

в ВКО – 32;

в Абайской области – 17;

в Жамбылской области – 25;

в Карагандинской области – 78;

в Улытауской области – 24;

в Костанайской области – 10;

в Кызылординской области – 20;

в Павлодарской области – 13;

в Туркестанской области – 6. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 302 320 человек. Читайте также Топ-5 знаков зодиака, представителей которых чаще всего бросают любимые Картон назвали причиной удорожания молока, соков и тортов в Казахстане В Японии казнили мужчину, устроившего резню в Токио

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