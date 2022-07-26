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Спад суточной заболеваемости COVID-19 продолжается в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 25 июля в Казахстане сообщили в МВК. Больше всего заболевших выявили в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Двумя днями ранее было зафиксировано 2054 случая. За прошедшие сутки зарегистрировано 1859 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 835;

  • в Алматы – 363;

  • в Шымкенте – 17;

  • в Акмолинской области – 66;

  • в Актюбинской области – 11;

  • в Алматинской области – 45;

  • в Жетысуской области – 60;

  • в Атырауской области – 64;

  • в ВКО – 12;

  • в Абайской области – 8;

  • в Жамбылской области – 61;

  • в ЗКО – 21;

  • в Карагандинской области – 170;

  • в Улытауской области – 27;

  • в Костанайской области – 1;

  • в Кызылординской области – 42;

  • в Мангистауской области – 18;

  • в Павлодарской области – 29;

  • в СКО – 3;

  • в Туркестанской области – 6.

Всего в стране подтверждено 1 335 406 случаев.

1234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 406;

  • в Алматы – 319;

  • в Алматинской области – 161;

  • в Жетысуской области – 115;

  • в Атырауской области – 8;

  • в ВКО – 32;

  • в Абайской области – 17;

  • в Жамбылской области – 25;

  • в Карагандинской области – 78;

  • в Улытауской области – 24;

  • в Костанайской области – 10;

  • в Кызылординской области – 20;

  • в Павлодарской области – 13;

  • в Туркестанской области – 6.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 302 320 человек.

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