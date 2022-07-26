Названы самый молодой и возрастной акимы Казахстана
Как отмечено в отчете ranking.kz, самый возрастной аким страны возглавляет Восточно-Казахстанскую область. Это Даниал Ахметов. Ему 68 лет.
Эксперты уточняют, Ахметов занимает пост более семи лет. Должность акима области он получил в 60 лет.
Следом идут:
аким Жетысуской области Бейбит Исабаев (59 лет);
аким Актюбинской области Ондасын Уразалин (58 лет).
Тем временем самым молодым региональным акимом является Мурат Айтенов, возглавляющий Шымкент. Ему 40 лет. Айтенов занял свой пост в возрасте 38 лет. Он руководит городом более двух лет.
Также среди молодых:
аким Атырауской области Серик Шапкенов (43 года);
аким Нур-Султана Алтай Кульгинов (44 года).
Кроме того, исследователи уточнили, что самый короткий период работы — у Берика Абдыгалиева. Он является акимом Улытауской области всего 20 дней, с 11 июля 2022 года.