Названы самый молодой и возрастной акимы Казахстана

Аналитики провели исследование возрастов и сроков пребывания на посту акимов страны. По их данным, средний возраст акимов регионов страны составил 52 года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в отчете ranking.kz, самый возрастной аким страны возглавляет Восточно-Казахстанскую область. Это Даниал Ахметов. Ему 68 лет.

Эксперты уточняют, Ахметов занимает пост более семи лет. Должность акима области он получил в 60 лет.

Следом идут:

аким Жетысуской области Бейбит Исабаев (59 лет);

аким Актюбинской области Ондасын Уразалин (58 лет).

Тем временем самым молодым региональным акимом является Мурат Айтенов, возглавляющий Шымкент. Ему 40 лет. Айтенов занял свой пост в возрасте 38 лет. Он руководит городом более двух лет.

Также среди молодых:

аким Атырауской области Серик Шапкенов (43 года);

аким Нур-Султана Алтай Кульгинов (44 года).

Кроме того, исследователи уточнили, что самый короткий период работы — у Берика Абдыгалиева. Он является акимом Улытауской области всего 20 дней, с 11 июля 2022 года.