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Названы самый молодой и возрастной акимы Казахстана

Казахстан акимы возраст исследование Фото: Zakon.kz
Аналитики провели исследование возрастов и сроков пребывания на посту акимов страны. По их данным, средний возраст акимов регионов страны составил 52 года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в отчете ranking.kz, самый возрастной аким страны возглавляет Восточно-Казахстанскую область. Это Даниал Ахметов. Ему 68 лет.

Эксперты уточняют, Ахметов занимает пост более семи лет. Должность акима области он получил в 60 лет.

Следом идут:

  • аким Жетысуской области Бейбит Исабаев (59 лет);

  • аким Актюбинской области Ондасын Уразалин (58 лет).

Тем временем самым молодым региональным акимом является Мурат Айтенов, возглавляющий Шымкент. Ему 40 лет. Айтенов занял свой пост в возрасте 38 лет. Он руководит городом более двух лет.

Также среди молодых:

  • аким Атырауской области Серик Шапкенов (43 года);

  • аким Нур-Султана Алтай Кульгинов (44 года).

Кроме того, исследователи уточнили, что самый короткий период работы — у Берика Абдыгалиева. Он является акимом Улытауской области всего 20 дней, с 11 июля 2022 года.

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Анастасия Московчук
Казахстан
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