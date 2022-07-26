В Акмолинской области более 500 сельчан получат выгодный кредит

Кредитование будет реализовано в рамках утвержденного Комплексного плана по повышению доходов населения до 2025 года.

В текущем году будет реализована новая программа микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах. На эти цели для Акмолинской области из республиканского бюджета выделено 2,6 млрд тенге. В рамках выделенных средств планируется выдать порядка 511 микрокредитов. В настоящее время Министерством сельского хозяйства в установленном порядке проводятся процедуры принятия нормативно-правовых актов. В конце августа планируется начать микрокредитование на селе, кредиты будут предоставляться через оператора кредитования АО «Аграрная кредитная корпорация. Пресс-служба управления сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области

Стоит отметить, что работа, направленная на повышение доходов населения в сельской местности региона проводится не первый год.

В период с 2017 по 2021 годы действовала Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», целью которой было содействие продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в предпринимательство.

По итогам работы данного проекта в указанный период времени было выдано 3 431 кредитов и микрокредитов на общую сумму 13,3 млрд тенге, в том числе на поддержку стартового бизнеса выдано 2137 микрокредитов на сумму 7,3 млрд тенге.

При этом, как уточнили в ведомстве, дополнительно было создано порядка 3,9 тысяч новых рабочих мест.

Кредитные средства выдавались на приобретение сельскохозяйственных животных, пополнение оборотных средств для проведения весенне-полевых и уборочных работ, приобретение сельскохозяйственной техники и/или оборудования, а также на развитие предпринимательской деятельности в сельской местности. Пресс-служба управления сельского хозяйства и земельных отношений

Кредиты/микрокредиты предоставлялись через кредитные организации АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства и АО «Аграрная кредитная корпорация», со ставкой вознаграждения не более 6% годовых, сроком до 5 лет, для проектов в сфере животноводства до 7 лет, с максимальной суммой до 8 тысяч МРП.