Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Акмолинской области более 500 сельчан получат выгодный кредит

Акмолинская область сельчане кредиты Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Кредитование будет реализовано в рамках утвержденного Комплексного плана по повышению доходов населения до 2025 года.
В текущем году будет реализована новая программа микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах. На эти цели для Акмолинской области из республиканского бюджета выделено 2,6 млрд тенге. В рамках выделенных средств планируется выдать порядка 511 микрокредитов. В настоящее время Министерством сельского хозяйства в установленном порядке проводятся процедуры принятия нормативно-правовых актов. В конце августа планируется начать микрокредитование на селе, кредиты будут предоставляться через оператора кредитования АО «Аграрная кредитная корпорация.Пресс-служба управления сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области

Стоит отметить, что работа, направленная на повышение доходов населения в сельской местности региона проводится не первый год.

В период с 2017 по 2021 годы действовала Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», целью которой было содействие продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в предпринимательство.

По итогам работы данного проекта в указанный период времени было выдано 3 431 кредитов и микрокредитов на общую сумму 13,3 млрд тенге, в том числе на поддержку стартового бизнеса выдано 2137 микрокредитов на сумму 7,3 млрд тенге.

При этом, как уточнили в ведомстве, дополнительно было создано порядка 3,9 тысяч новых рабочих мест.

Кредитные средства выдавались на приобретение сельскохозяйственных животных, пополнение оборотных средств для проведения весенне-полевых и уборочных работ, приобретение сельскохозяйственной техники и/или оборудования, а также на развитие предпринимательской деятельности в сельской местности.Пресс-служба управления сельского хозяйства и земельных отношений

Кредиты/микрокредиты предоставлялись через кредитные организации АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства и АО «Аграрная кредитная корпорация», со ставкой вознаграждения не более 6% годовых, сроком до 5 лет, для проектов в сфере животноводства до 7 лет, с максимальной суммой до 8 тысяч МРП.

Малоимущие и многодетные семьи также не остались без внимания, им выдано (под 4% годовых) 208 займов на 729,6 млн тенге.

Читайте также

К 2026 году в Жетысуской области увеличат посевные площади сахарной свеклы

Названы самый молодой и возрастной акимы Казахстана

Безработные акмолинцы предпенсионного возраста смогут трудоустроиться

Анастасия Московчук
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
курс иностранных валют в обменниках
Курсы валют на 25 июля в обменных пунктах Казахстана
В соцсетях появилась информация об отмене движения поездов из-за коронавируса
Приостановление движения поездов прокомментировали в КТЖ
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
торги на бирже
Доллар резко подешевел на торгах
Брин развелся с женой из-за Илона Маска
Сооснователь Google развелся с женой из-за Илона Маска
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Сяо Чжань признан
СМИ: Назван самый красивый мужчина в мире
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления