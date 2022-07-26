Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сколько на самом деле должен стоить сахар, объяснили в Минсельхозе

Казахстан сахар себестоимость МСХ мнение Фото: Zakon.kz
На брифинге в СЦК министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал о ценообразовании на сахар в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Сложившаяся ситуация также привела к росту цен на сахар. Отмечается удорожание стоимости тростникового сырца на бирже, транспортных затрат, а также затрат на переработку. К примеру, стоимость тростникового сырца составляет порядка 476 долларов, что почти в 2 раза больше чем в 2020-м году. Затраты на логистику выросли в 2,6 раза с 110 до 290 долларов. Указанные факты привели к удорожанию себестоимости тростникового сахара у отечественных сахарных заводов. Ербол Карашукеев

По его словам, если в предыдущие годы из той же Бразилии, Индии доставить сахар-сырец составляло примерно 110 долларов, то сегодня стоимость доставки этого же объема - тонны сахара-сырца - выросла до 300 долларов.

Фактически себестоимость доставки выросла в три раза. Указанные факты привели к удорожанию себестоимости тростникового сахара у отечественных сахарных заводов. На сегодня заводы отпускают сахар по 450 тенге за килограмм. При этом, если брать с учетом 15% торговой надбавки у оптового и 15% у розничного реализатора, цена должна составлять порядка 595-600 тенге за килограмм.Ербол Карашукеев

При этом в рамках мер по стабилизации цен стабфондами регионов осуществляется реализация сахара по низкой цене.

Мы все были свидетелями того, что неоднократно в соцсетях выходили ролики по ажиотажу, когда в наших торговых сетях были большие очереди, столпотворение вокруг сахара. Это связано с тем, что ряд регионов, СПК продают сахар ниже себестоимости. И объемы его, к сожалению, недостаточно большие. У нас по всем стабфондам, если собрать, 8 тысяч тонн сахара, остальное все в коммерческих сетях. Конечно, при продаже по заниженной стоимости будет создаваться ажиотаж. Любой товар возьмите, который на рынке, в торговых сетях присутствует, если в два раза снизить стоимость, конечно же, ажиотаж будет. Самая главная проблема - то, что объемы недостаточны. И основная часть сахара, пока у нас своего свекловичного сахара нет, сбор урожая по сахарной свекле не начался, у нас основная часть идет из сахара-сырца, который импортируется из Бразилии и Индии. Ербол Карашукеев

В качестве выхода из ситуации министр предложил объединить так называемый социальный сахар и тот, что идет по оборотной схеме, и продавать его по усредненной цене.

Поэтому мы считаем, что здесь нам нужно срочно пересмотреть эти подходы в регионах. И нужно скорее всего дешевый наш сахар, который есть, в небольших количествах, социальный сахар, его надо совмещать с сахаром, который есть в оборотной схеме и по какой-то средней цене по большему объему продавать. При этом хочу отметить, что на внутреннем рынке имеется достаточный объем сахара по коммерческой цене, который реализуется в условиях рыночной экономики. Ербол Карашукеев

Читайте также

Создавали дефицит и манипулировали ценами — Султанов о проверках на рынках

Золотые обручальные кольца подорожали в Казахстане почти на 40% за год

Оказали ли антироссийские санкции влияние на казахстанцев

Оксана Скибан
МСХ РК Карашукеев Ербол Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В соцсетях появилась информация об отмене движения поездов из-за коронавируса
Приостановление движения поездов прокомментировали в КТЖ
Сяо Чжань признан
СМИ: Назван самый красивый мужчина в мире
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
курс иностранных валют в обменниках
Курсы валют на 25 июля в обменных пунктах Казахстана
торги на бирже
Доллар резко подешевел на торгах
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Драка в аэропорту Алматы полиция
Драка со стрельбой произошла в аэропорту Алматы
Подрядчика отстранили от строительства дороги в Алматинской области
Подрядчика отстранили от строительства дороги в Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления