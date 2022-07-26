Сколько на самом деле должен стоить сахар, объяснили в Минсельхозе

На брифинге в СЦК министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал о ценообразовании на сахар в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Сложившаяся ситуация также привела к росту цен на сахар. Отмечается удорожание стоимости тростникового сырца на бирже, транспортных затрат, а также затрат на переработку. К примеру, стоимость тростникового сырца составляет порядка 476 долларов, что почти в 2 раза больше чем в 2020-м году. Затраты на логистику выросли в 2,6 раза с 110 до 290 долларов. Указанные факты привели к удорожанию себестоимости тростникового сахара у отечественных сахарных заводов. Ербол Карашукеев

По его словам, если в предыдущие годы из той же Бразилии, Индии доставить сахар-сырец составляло примерно 110 долларов, то сегодня стоимость доставки этого же объема - тонны сахара-сырца - выросла до 300 долларов.

Фактически себестоимость доставки выросла в три раза. Указанные факты привели к удорожанию себестоимости тростникового сахара у отечественных сахарных заводов. На сегодня заводы отпускают сахар по 450 тенге за килограмм. При этом, если брать с учетом 15% торговой надбавки у оптового и 15% у розничного реализатора, цена должна составлять порядка 595-600 тенге за килограмм. Ербол Карашукеев

При этом в рамках мер по стабилизации цен стабфондами регионов осуществляется реализация сахара по низкой цене.

Мы все были свидетелями того, что неоднократно в соцсетях выходили ролики по ажиотажу, когда в наших торговых сетях были большие очереди, столпотворение вокруг сахара. Это связано с тем, что ряд регионов, СПК продают сахар ниже себестоимости. И объемы его, к сожалению, недостаточно большие. У нас по всем стабфондам, если собрать, 8 тысяч тонн сахара, остальное все в коммерческих сетях. Конечно, при продаже по заниженной стоимости будет создаваться ажиотаж. Любой товар возьмите, который на рынке, в торговых сетях присутствует, если в два раза снизить стоимость, конечно же, ажиотаж будет. Самая главная проблема - то, что объемы недостаточны. И основная часть сахара, пока у нас своего свекловичного сахара нет, сбор урожая по сахарной свекле не начался, у нас основная часть идет из сахара-сырца, который импортируется из Бразилии и Индии. Ербол Карашукеев

В качестве выхода из ситуации министр предложил объединить так называемый социальный сахар и тот, что идет по оборотной схеме, и продавать его по усредненной цене.