Таксист довез иностранку из аэропорта в гостиницу за 45 тыс тенге в Алматы
В отдел полиции обратился житель Алматы и просил принять меры в отношении этого водителя такси. Выяснилось, что тот умышленно завышал цены.
Таксистом оказался 48-летний житель Алматинской области. Мужчина был назойлив и намерено ввел в заблуждение иностранку, назвав цену в 45 тыс тенге за проезд. После обращения в полицию, водитель возместил ущерб.
Правонарушитель привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.449 КоАП РК — приставание в общественных местах.Первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте МВД РК Мадияр Айтуганов
Билет вроде есть, но его нет
Другой случай произошел в Караганде. Сотрудники Линейного отделения полиции на станции «Караганда — Пассажирская» установили и задержали мужчину 1969 года рождения. Он предлагал услуги по продаже железнодорожных билетов и посадкой в пассажирский поезд без билетов.
Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В отношении него составлен административный протокол по ч.2 ст.449 КоАП РК и наложен штраф в размере 10 МРП (30 630 тенге).
С начала текущего года транспортными полицейскими на объектах авиа и железнодорожного транспорта страны за различные административные правонарушения к ответственности привлечены 25 746 граждан. В том числе за приставание в общественных местах 1059 лиц, из них 251 нелегальных таксистов. Пресс-служба Департамента полиции на транспорте