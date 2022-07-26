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Таксист довез иностранку из аэропорта в гостиницу за 45 тыс тенге в Алматы

такси Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Транспортные полицейские установили личность таксиста, который довез гостя из Италии и взял за свои услуги 45 тыс тенге. Траектория движения была проста — из аэропорта Алматы в гостиницу, которая находится на улице Богенбай батыра, передает Zakon.kz.

В отдел полиции обратился житель Алматы и просил принять меры в отношении этого водителя такси. Выяснилось, что тот умышленно завышал цены.

Таксистом оказался 48-летний житель Алматинской области. Мужчина был назойлив и намерено ввел в заблуждение иностранку, назвав цену в 45 тыс тенге за проезд. После обращения в полицию, водитель возместил ущерб.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.449 КоАП РК — приставание в общественных местах.Первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте МВД РК Мадияр Айтуганов

Билет вроде есть, но его нет

Другой случай произошел в Караганде. Сотрудники Линейного отделения полиции на станции «Караганда — Пассажирская» установили и задержали мужчину 1969 года рождения. Он предлагал услуги по продаже железнодорожных билетов и посадкой в пассажирский поезд без билетов.

Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В отношении него составлен административный протокол по ч.2 ст.449 КоАП РК и наложен штраф в размере 10 МРП (30 630 тенге).

С начала текущего года транспортными полицейскими на объектах авиа и железнодорожного транспорта страны за различные административные правонарушения к ответственности привлечены 25 746 граждан. В том числе за приставание в общественных местах 1059 лиц, из них 251 нелегальных таксистов. Пресс-служба Департамента полиции на транспорте

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