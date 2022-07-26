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Где чаще всего казахстанцы попадают в рабство

Где чаще всего казахстанцы попадают в рабство Фото: pexels
Представители МВД рассказали, в каких странах казахстанцы рискуют попасть в рабство, передает корреспондент Zakon.kz.
В 2021 году выявлено 16 жертв сексуальной эксплуатации, в 2020-м – 67, в 2019-м – 35. Один из фактов вывоза наших граждан – в Бахрейн. В последний год вывозили в Турцию и ОАЭ, но в основном у нас превалирует внутренний трафик. Факты сексуальной эксплуатации выявляются в крупных городах – в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, а также в областных центрах. Заместитель начальника управления по борьбе с торговлей людьми департамента по борьбе с организованной преступностью Шынар Кошербаева

Эксперт добавила, что в этом году возбуждено пять уголовных дел по фактам трудовой эксплуатации, все они находятся на стадии расследования.

Между тем в 2020 году удалось выявить 21 жертву трудовой эксплуатации, а в 2021 году – четырех.

И.о. начальника Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов в свою очередь сообщил, что в декабре 2021 года к различным срокам наказания осуждены 17 участников транснациональной преступной группы, занимающейся торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в Королевстве Бахрейн.

По данным ООН, самая известная форма торговли людьми – сексуальная эксплуатация. На ее долю приходится 54% случаев, связанных с торговлей людьми. К сожалению, Казахстан не исключение. В нашей стране наиболее распространенной формой торговли людьми является сексуальная эксплуатация женщин, а также содержание притонов и сводничество. Мужчины, как правило, подвергаются эксплуатации в области труда. Кроме того, выявляются факты продажи новорожденных и малолетних детей для усыновления. Канат Нурмагамбетов

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