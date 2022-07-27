Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Двумя днями ранее было выявлено 1859 заболевших КВИ. За прошедшие сутки зарегистрировано 2684 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 864,
в Алматы – 505,
в Шымкенте – 84,
в Акмолинской области – 89,
в Актюбинской области – 33,
в Алматинской области – 73,
в Жетысуской области – 74,
в Атырауской области – 68,
в ВКО – 20,
в Абайской области – 43,
в Жамбылской области – 81,
в ЗКО – 52,
в Карагандинской области – 379,
в Улытауской области – 41,
в Костанайской области – 49,
в Кызылординской области – 102,
в Мангистауской области – 34,
в Павлодарской области – 49,
в СКО – 24,
в Туркестанской области – 20.
Всего в стране подтверждено 1 338 090 случаев.
1314 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 498,
в Алматы – 522,
в Алматинской области – 39,
в Жетысуской области – 56,
в Атырауской области – 11,
в Абайской области – 10,
в Жамбылской области – 27,
в Карагандинской области – 68,
в Улытауской области – 6,
в Кызылординской области – 53,
в Павлодарской области – 11,
в Туркестанской области – 13.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 303 634 человека.