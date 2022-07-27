Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 26 июля в Казахстане сообщили в МВК.

Двумя днями ранее было выявлено 1859 заболевших КВИ. За прошедшие сутки зарегистрировано 2684 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 864,

в Алматы – 505,

в Шымкенте – 84,

в Акмолинской области – 89,

в Актюбинской области – 33,

в Алматинской области – 73,

в Жетысуской области – 74,

в Атырауской области – 68,

в ВКО – 20,

в Абайской области – 43,

в Жамбылской области – 81,

в ЗКО – 52,

в Карагандинской области – 379,

в Улытауской области – 41,

в Костанайской области – 49,

в Кызылординской области – 102,

в Мангистауской области – 34,

в Павлодарской области – 49,

в СКО – 24,

в Туркестанской области – 20.

Всего в стране подтверждено 1 338 090 случаев.

1314 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 498,

в Алматы – 522,

в Алматинской области – 39,

в Жетысуской области – 56,

в Атырауской области – 11,

в Абайской области – 10,

в Жамбылской области – 27,

в Карагандинской области – 68,

в Улытауской области – 6,

в Кызылординской области – 53,

в Павлодарской области – 11,

в Туркестанской области – 13.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 303 634 человека.