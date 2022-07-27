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Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Коронавирус Казахстан 26 июля Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 26 июля в Казахстане сообщили в МВК.

Двумя днями ранее было выявлено 1859 заболевших КВИ. За прошедшие сутки зарегистрировано 2684 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 864,

  • в Алматы – 505,

  • в Шымкенте – 84,

  • в Акмолинской области – 89,

  • в Актюбинской области – 33,

  • в Алматинской области – 73,

  • в Жетысуской области – 74,

  • в Атырауской области – 68,

  • в ВКО – 20,

  • в Абайской области – 43,

  • в Жамбылской области – 81,

  • в ЗКО – 52,

  • в Карагандинской области – 379,

  • в Улытауской области – 41,

  • в Костанайской области – 49,

  • в Кызылординской области – 102,

  • в Мангистауской области – 34,

  • в Павлодарской области – 49,

  • в СКО – 24,

  • в Туркестанской области – 20.

Всего в стране подтверждено 1 338 090 случаев.

1314 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 498,

  • в Алматы – 522,

  • в Алматинской области – 39,

  • в Жетысуской области – 56,

  • в Атырауской области – 11,

  • в Абайской области – 10,

  • в Жамбылской области – 27,

  • в Карагандинской области – 68,

  • в Улытауской области – 6,

  • в Кызылординской области – 53,

  • в Павлодарской области – 11,

  • в Туркестанской области – 13.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 303 634 человека.

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