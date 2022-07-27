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Глава Ассоциации фермеров Казахстана обратился к Токаеву

к Токаеву обратился глава Ассоциации фермеров Казахстана Фото: unsplash
Председатель правления Ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев обратился к главе государства Касым-Жомарту Токаеву с просьбой запустить программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники с объемом финансирования 50 млрд тенге за счет средств «Оператора РОП».
От лица фермеров Казахстана выражаем Вам глубокое уважение и полностью поддерживаем Ваше поручение о необходимости внедрения механизма льготного кредитования отечественной сельхозтехники, которое прозвучало 14 июля 2022 года в рамках расширенного заседания правительства РК.Председатель правления Ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев

Он напомнил, что уборочная кампании в стране начинается в первой половине августа, но на сегодняшний день массово обновить сельскохозяйственную технику невозможно в связи с отсутствием средств по текущим программам лизинга сельскохозяйственной техники, которые хорошо себя зарекомендовали среди сельхозтоваропроизводителей в предыдущие годы.

Только по официальным данным Министерства сельского хозяйства на 1 января 2022 года, парк сельскохозяйственной техники в Казахстане составляет 147,7 тыс. тракторов и 38,1 тыс. комбайнов. При этом уровень износа техники доходит до 80%.

Учитывая важность вопроса и критические сроки ввиду приближающегося периода уборки урожая просим Вашего содействия, а именно – дать соответствующие поручения Министерству индустрии и инфраструктурного развития, Министерству экологии, геологии и природных ресурсов, Министерству сельского хозяйства и АО «НУХ «Байтерек» запустить программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники с объемом финансирования 50 млрд тенге за счет средств «Оператора РОП» без первоначального взноса со ставкой вознаграждения до 3%.Жигули Дайрабаев

Глава Ассоциации фермеров Казахстана отметил, что скорейший запуск механизма льготного лизинга отечественной сельскохозяйственной техники на указанных условиях позволит фермерам обновить парк более 1000 единиц тракторов и комбайнов в кратчайшие сроки к уборочной кампании текущего года.

Отсутствие работающей программы до осени текущего года приведет к угрозе потери качественного урожая и снижению общего уровня продовольственной безопасности страны.Жигули Дайрабаев

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