Жара отступит в Казахстане, но ненадолго
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28-30 июля 2022 года. По стране прогнозируется ослабление жары, сообщает Zakon.kz.
Метеорологические условия в северной части Казахстана уже начали ухудшаться. Виной тому стал атмосферный фронт, который разделил территорию республики на жаркий юг и прохладный север.РГП «Казгидромет»
По информации ведомства, постепенное перемещение фронтального раздела вызовет в северной половине, затем на востоке, юго-востоке страны обильные дожди с грозами, усилением ветра, местами возможен град.
Все это способствует понижению показания дневных термометров на севере и ослаблению жары в южной половине страны. РГП «Казгидромет»
В дневные часы ожидается понижение температуры воздуха:
На северо-западе, севере Казахстана от +20...+30°С до +15...+25°С;
в центре страны от +25...+33 °С до +18...+27°С;
в восточных областях от +25...+35°С до +19...+29°С;
на юге, юго-востоке Казахстана от +30...+39°С до +25...+36°С;
в западных регионах республики температура воздуха будет в пределах +28...+35°С.
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