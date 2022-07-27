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Жара отступит в Казахстане, но ненадолго

Жара отступит в Казахстане, но ненадолго Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28-30 июля 2022 года. По стране прогнозируется ослабление жары, сообщает Zakon.kz.
Метеорологические условия в северной части Казахстана уже начали ухудшаться. Виной тому стал атмосферный фронт, который разделил территорию республики на жаркий юг и прохладный север.РГП «Казгидромет»

По информации ведомства, постепенное перемещение фронтального раздела вызовет в северной половине, затем на востоке, юго-востоке страны обильные дожди с грозами, усилением ветра, местами возможен град.

Все это способствует понижению показания дневных термометров на севере и ослаблению жары в южной половине страны. РГП «Казгидромет»

В дневные часы ожидается понижение температуры воздуха:

  • На северо-западе, севере Казахстана от +20...+30°С до +15...+25°С;

  • в центре страны от +25...+33 °С до +18...+27°С;

  • в восточных областях от +25...+35°С до +19...+29°С;

  • на юге, юго-востоке Казахстана от +30...+39°С до +25...+36°С;

  • в западных регионах республики температура воздуха будет в пределах +28...+35°С.

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