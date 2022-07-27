Жара отступит в Казахстане, но ненадолго

По информации ведомства, постепенное перемещение фронтального раздела вызовет в северной половине, затем на востоке, юго-востоке страны обильные дожди с грозами, усилением ветра, местами возможен град.

На северо-западе, севере Казахстана от +20...+30°С до +15...+25°С;

в центре страны от +25...+33 °С до +18...+27°С;

в восточных областях от +25...+35°С до +19...+29°С;

на юге, юго-востоке Казахстана от +30...+39°С до +25...+36°С;