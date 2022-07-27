Рыбные места в Казахстане: как государство борется с браконьерством

В Казахстане немало мест, где рыбаки незаконно пытаются поймать рыбу. Что делает государство по противодействию браконьерству, Zakon.kz рассказал председатель Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Нариман Жунусов.

– Какую рыбу нельзя ловить в казахстанских водоемах и реках?

– Действующим законодательством запрещены к изъятию виды рыб, включенные в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, утвержденный Постановлением Правительства от 31 октября 2006 года № 1034 (Красная книга Казахстана).

К ним относятся сибирский осетр, шип (аральская и илийская популяции), сырдарьинский лжелопатонос, волжская многотычинковая сельдь, каспийский лосось, аральский лосось, таймень, нельма, белорыбица, кутум, щуковидный жерех (лысач), аральский усач, туркестанский усач, илийская маринка (илийская популяция), чуйская остролучка, балхашский окунь (балхаш-илийская популяция), чаткальский подкаменщик.

Кроме того, на сегодня решением Межправительственной комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспийского моря введен мораторий на изъятие в коммерческих целях осетровых видов рыб.

Вместе с тем в зависимости от природно-климатических условий и видов рыб на рыбохозяйственных водоемах в период нереста повсеместно устанавливается запрет на лов.

– Как часто проводится рыбоохранная акция «Бекіре»? Каковы итоги этой акции в прошлые годы? Сколько браконьеров удалось поймать?

– Рыбоохранная акция «Бекіре», направленная на сохранение и обеспечение беспрепятственного прохода осетровых и других видов рыб к местам нереста, проводится на ежегодной основе в период с 1 апреля по 31 мая.

В 2020 году в период акции:

привлечено к административной ответственности 1129 лиц (2021 г. – 1262, 2022 г. – 1231);

привлечены к уголовной ответственности 33 человека (2021 г. – 56, 2022 г. – 54);

наложено штрафов на сумму 13,0 млн. тенге (2021 г. – 15,4 млн. тенге, 2022 г. – 19,7 млн. тенге);

из незаконного оборота изъято 13,9 тонны рыбы (2021 г. – 35,7 тонны рыбы, 2022 г. – 21,3 тонны рыбы);

изъято 3403 единицы орудий лова (2021 г. – 3943, 2022 г. – 2760);

изъято 130 единиц плавательных и транспортных средств (2021 г. – 118, 2022 г. – 140).

– На каких реках и водоемах чаще всего отмечаются факты браконьерства? В какое время года?

– Большая часть зафиксированных сотрудниками межобластных бассейновых инспекций рыбного хозяйства фактов незаконного рыболовства приходится на водоемы, прибрежная территория которых является густонаселенной. Это водоемы Жайык-Каспийского (Каспийское море), Балхаш-Алакольского (озеро Балхаш, Капшагайское водохранилище), Арало-Сырдарьинского (Шардаринское водохранилище) и Зайсан-Иртышского бассейнов (озеро Зайсан).

Данные правонарушения фиксируются преимущественно в весенний период, когда в водоемах формируется нерестовая концентрация рыб. В этой связи в регионах ежегодно в весенний период совместно с правоохранительными органами проводятся рыбоохранные акции «Нерест», «Бекіре», «Браконьер».

– Какие мероприятия проводятся для профилактики браконьерства, помимо рейдов? Насколько активно идет информационно-разъяснительная работа с населением?

– Сотрудниками межобластных бассейновых инспекций рыбного хозяйства работа по профилактике браконьерства проводится на регулярной основе.

Ежегодно в целях очистки рыбохозяйственных водоемов от брошенных рыболовных сетей и уборки прибрежных территорий, а также формирования у населения высокой ответственности за сохранность природных богатств по инициативе Комитета рыбного хозяйства в регионах организовывается и проводится природоохранная акция «Чистые водоемы».

В текущем году в результате проведения ежедневных мероприятий в целом по республике из водоемов извлечено более 4951 единиц бесхозных сетей, 314 крючков и на полигоны вывезено свыше 628,6 тонны твердых бытовых отходов. В проведении акции были задействованы 6187 человек, а также 359 плавательных средств, 1201 единица автомобильного и грузотранспортного средств.

Кроме того, акции по очистке водоемов проводятся по инициативе волонтеров, экологических общественных организаций, при этом привлекаются студенты.

Рыбинспекторами в населенных пунктах, расположенных в прибрежных регионах, организовываются совещания с участием местных жителей, где проводится разъяснительная работа по действующим ограничениям и запретам на рыболовство, а также об уголовной и административной ответственности за нарушения природоохранного законодательства.

Вместе с тем в школах и других учебных заведениях проводятся лекции на темы бережного отношения к природным ресурсам и их сохранению.

Ежегодно проводится большая профилактическая работа через средства массовой информации. Так, в текущем году межобластными бассейновыми инспекциями рыбного хозяйства осуществлено 278 выступлений по телевидению и радио, опубликовано 547 статьей в средствах массовой информации (официальные сайты, Facebook, Instagram).

– Какая работа проводится по части профилактики коррупционных правонарушений со стороны рыбоохранных инспекторов?

– В целях профилактики коррупционных правонарушений в повседневной работе сотрудников рыбоохраны проводятся инструктажи, лекции, семинары, на которых до сведения инспекторов доводится информация о дисциплинарной и уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Также разъясняются нормы Этического кодекса государственного служащего Республики Казахстан, Закона РК «О противодействии коррупции», осуществляется показ видеороликов по данной тематике, посещение камер следственного изолятора Департаментов полиции и ряд других профилактических антикоррупционных мероприятий.

Так, в текущем году в Комитете рыбного хозяйства и его межобластных бассейновых инспекциях с целью профилактики и противодействия коррупции проведено 12 совещаний на антикоррупционную тематику с участием представителя проектного офиса «Адалдық Алаңы».

Кроме того, прорабатывается вопрос обеспечения инспекторов рыбоохраны жетонами-видеорегистраторами, которые будут круглосуточно фиксировать работу государственного служащего.