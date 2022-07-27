Кормить животных и не лениться: народные приметы на 27 июля
Считалось, что в этот день можно попросить святого об избавлении от недуга или исполнении желания. Считается, что оно непременно сбудется. А что делать нельзя?
В старину верили, что 27 июля нельзя лениться. Добрые дела в помощь другим людям привлекут к вам удачу. Запрещено выбрасывать остатки еды со стола. Чтобы не лишиться финансовых успехов, нужно отдать остатки еды животным, но только на улице: их нельзя пускать в дом.
Согласно поверьям, в день Стефана Чудотворца не надо давать деньги в долг: вместе с ними может уйти счастье, и именно этой суммы вам может не хватить на какое-то важное дело. Не выходите из дома без особой надобности и не оставляйте надолго открытой дверь. А еще наши предки были уверены, что 27 июля нечистая сила может направить на человека молнию.
Не стоит сегодня надевать темную одежду, чтобы не вызвать отчуждение людей. Умерьте собственное раздражение и плохое настроение. В этот день приветствуются все светлые оттенки, особенно зеленой гаммы. Природа 27 июля имеет особую целебную силу. День лучше всего провести за городом, в лесу или в парке. Путешествия и дальние поездки всем пойдут на пользу.
Была распространена примета, согласно которой нужно обязательно задобрить Полевого – духа, что живет в поле. Чтобы он защищал посевы от непогоды, готовили горшок каши и оставляли у последней полосы жатвы. На саму полосу клали пучок ржи. Считалось, что этот обряд является залогом хорошего урожая в следующем году.
В народе считали, что с 27 июля постепенно наступает осень. Как правило, в эти сутки поднимается сильный ветер и бушует гроза.
Погодные приметы на этот день таковы:
солнечный день – к благоприятной осени;
вечером много летучих мышей – к жаркой погоде;
чайки плавают в водоемах – к хорошей погоде;
при восходе солнце ярко-красное, которое вскоре прячется в облака, предвещает скорые проливные дожди;
глухие раскаты грома – к небольшому дождю, громкие – к затяжному ливню;
гром гремит долго, а дождь не идет – к граду;
сильный дождь пошел – к обилию грибов в лесу;
если день дождливый, то еще неделю будут осадки;
границы кучевых облаков становятся нечеткими — к ухудшению погоды.