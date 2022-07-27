Кормить животных и не лениться: народные приметы на 27 июля

В среду, 27 июля, следуя народным приметам, необходимо заняться делами, которые направлены на благо окружающих. Zakon.kz собрал самые интересные из народных поверий в день Стефана Чудотворца.

Считалось, что в этот день можно попросить святого об избавлении от недуга или исполнении желания. Считается, что оно непременно сбудется. А что делать нельзя?

В старину верили, что 27 июля нельзя лениться. Добрые дела в помощь другим людям привлекут к вам удачу. Запрещено выбрасывать остатки еды со стола. Чтобы не лишиться финансовых успехов, нужно отдать остатки еды животным, но только на улице: их нельзя пускать в дом.

Согласно поверьям, в день Стефана Чудотворца не надо давать деньги в долг: вместе с ними может уйти счастье, и именно этой суммы вам может не хватить на какое-то важное дело. Не выходите из дома без особой надобности и не оставляйте надолго открытой дверь. А еще наши предки были уверены, что 27 июля нечистая сила может направить на человека молнию.

Не стоит сегодня надевать темную одежду, чтобы не вызвать отчуждение людей. Умерьте собственное раздражение и плохое настроение. В этот день приветствуются все светлые оттенки, особенно зеленой гаммы. Природа 27 июля имеет особую целебную силу. День лучше всего провести за городом, в лесу или в парке. Путешествия и дальние поездки всем пойдут на пользу.

Была распространена примета, согласно которой нужно обязательно задобрить Полевого – духа, что живет в поле. Чтобы он защищал посевы от непогоды, готовили горшок каши и оставляли у последней полосы жатвы. На саму полосу клали пучок ржи. Считалось, что этот обряд является залогом хорошего урожая в следующем году.

В народе считали, что с 27 июля постепенно наступает осень. Как правило, в эти сутки поднимается сильный ветер и бушует гроза.

Погодные приметы на этот день таковы: