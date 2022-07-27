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Кормить животных и не лениться: народные приметы на 27 июля

кормление животных Фото: pixabay
В среду, 27 июля, следуя народным приметам, необходимо заняться делами, которые направлены на благо окружающих. Zakon.kz собрал самые интересные из народных поверий в день Стефана Чудотворца.

Считалось, что в этот день можно попросить святого об избавлении от недуга или исполнении желания. Считается, что оно непременно сбудется. А что делать нельзя?

В старину верили, что 27 июля нельзя лениться. Добрые дела в помощь другим людям привлекут к вам удачу. Запрещено выбрасывать остатки еды со стола. Чтобы не лишиться финансовых успехов, нужно отдать остатки еды животным, но только на улице: их нельзя пускать в дом.

Согласно поверьям, в день Стефана Чудотворца не надо давать деньги в долг: вместе с ними может уйти счастье, и именно этой суммы вам может не хватить на какое-то важное дело. Не выходите из дома без особой надобности и не оставляйте надолго открытой дверь. А еще наши предки были уверены, что 27 июля нечистая сила может направить на человека молнию.

Не стоит сегодня надевать темную одежду, чтобы не вызвать отчуждение людей. Умерьте собственное раздражение и плохое настроение. В этот день приветствуются все светлые оттенки, особенно зеленой гаммы. Природа 27 июля имеет особую целебную силу. День лучше всего провести за городом, в лесу или в парке. Путешествия и дальние поездки всем пойдут на пользу.

Была распространена примета, согласно которой нужно обязательно задобрить Полевого – духа, что живет в поле. Чтобы он защищал посевы от непогоды, готовили горшок каши и оставляли у последней полосы жатвы. На саму полосу клали пучок ржи. Считалось, что этот обряд является залогом хорошего урожая в следующем году.

В народе считали, что с 27 июля постепенно наступает осень. Как правило, в эти сутки поднимается сильный ветер и бушует гроза.

Погодные приметы на этот день таковы:

  • солнечный день – к благоприятной осени;

  • вечером много летучих мышей – к жаркой погоде;

  • чайки плавают в водоемах – к хорошей погоде;

  • при восходе солнце ярко-красное, которое вскоре прячется в облака, предвещает скорые проливные дожди;

  • глухие раскаты грома – к небольшому дождю, громкие – к затяжному ливню;

  • гром гремит долго, а дождь не идет – к граду;

  • сильный дождь пошел – к обилию грибов в лесу;

  • если день дождливый, то еще неделю будут осадки;

  • границы кучевых облаков становятся нечеткими — к ухудшению погоды.

Альберт Ахметов
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