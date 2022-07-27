Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Оспа обезьян: к какой группе риска относится Казахстан

риск распространение оспа обезьяна Казахстан Фото: Zakon.kz
Вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК рассказала, нужна ли массовая вакцинация против оспы обезьян, передает корреспондент Zakon.kz.
Оспу обезьян выявили в 82 странах мира. На сегодня зарегистрировано более 17 тыс. случаев заражения. Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения вспышка оспы обезьян признана ЧС в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова

Между тем спикер добавила, что согласно заявлению руководителя ВОЗ, у каждой страны есть свой риск распространения данной инфекции. И на сегодня к странам высокого риска относятся европейские страны, все остальные – к группе с умеренным или низким риском распространения данной инфекции.

Казахстан относится к странам с более низким риском распространения оспы обезьян. Айжан Есмагамбетова

Главный санврач страны напомнила, что до 1980 года люди получали вакцину против натуральной оспы.

Вирус натуральной оспы и вирус оспы обезьян – это близкородственные вирусы. По данным ученых, все те, кто получил в свое время вакцину против натуральной оспы, считаются защищенными от оспы обезьян. Что касается вакцинации всего населения от оспы обезьян, есть четкие рекомендации ВОЗ, которые говорят о том, что не нужно вакцинироваться всем. Айжан Есмагамбетова

По ее данным, передача инфекции идет при очень тесном физическом контакте и быстро в обществе не распространяется. И можно вакцинировать только тех, кто находится в близком контакте, – это домашние контакты с больными оспой обезьян и медработники, которые оказывают медпомощь больным этим вирусом.

Читайте также

Почему ВОЗ до сих пор не признала QazVac, объяснили в Минздраве

Зарубежные поставщики отказывают – Минздрав про платную вакцинацию

Мадина Мамырханова
Минздрав РК Есмагамбетова Айжан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
В соцсетях появилась информация об отмене движения поездов из-за коронавируса
Приостановление движения поездов прокомментировали в КТЖ
пособия, минтруда
Пособия-2022: сколько получают многодетные казахстанские семьи
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Сяо Чжань признан
СМИ: Назван самый красивый мужчина в мире
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
президенты Казахстана и Украины поговорили по телефону
Токаев в разговоре с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана
Незаконно строящийся ЖК снесут в Алматы
Незаконно строящийся ЖК снесут в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления