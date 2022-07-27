Оспа обезьян: к какой группе риска относится Казахстан

Вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК рассказала, нужна ли массовая вакцинация против оспы обезьян, передает корреспондент Zakon.kz.

Оспу обезьян выявили в 82 странах мира. На сегодня зарегистрировано более 17 тыс. случаев заражения. Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения вспышка оспы обезьян признана ЧС в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова

Между тем спикер добавила, что согласно заявлению руководителя ВОЗ, у каждой страны есть свой риск распространения данной инфекции. И на сегодня к странам высокого риска относятся европейские страны, все остальные – к группе с умеренным или низким риском распространения данной инфекции.

Казахстан относится к странам с более низким риском распространения оспы обезьян. Айжан Есмагамбетова

Главный санврач страны напомнила, что до 1980 года люди получали вакцину против натуральной оспы.

Вирус натуральной оспы и вирус оспы обезьян – это близкородственные вирусы. По данным ученых, все те, кто получил в свое время вакцину против натуральной оспы, считаются защищенными от оспы обезьян. Что касается вакцинации всего населения от оспы обезьян, есть четкие рекомендации ВОЗ, которые говорят о том, что не нужно вакцинироваться всем. Айжан Есмагамбетова

По ее данным, передача инфекции идет при очень тесном физическом контакте и быстро в обществе не распространяется. И можно вакцинировать только тех, кто находится в близком контакте, – это домашние контакты с больными оспой обезьян и медработники, которые оказывают медпомощь больным этим вирусом.