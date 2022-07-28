Число заболевших КВИ за сутки в Казахстане превысило 3000
Двумя днями ранее было выявлено 2684 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 3175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 915,
в Алматы – 767,
в Шымкенте – 127,
в Акмолинской области – 104,
в Актюбинской области – 47,
в Алматинской области – 92,
в Жетысуской области – 123,
в Атырауской области – 73,
в ВКО – 27,
в Абайской области - 48,
в Жамбылской области – 94,
в ЗКО – 56,
в Карагандинской области – 355,
в Улытауской области – 30,
в Костанайской области – 59,
в Кызылординской области – 81,
в Мангистауской области – 40,
в Павлодарской области – 66,
в СКО – 41,
в Туркестанской области – 30.
Всего в стране подтверждено 1 341 265 случаев.
1409 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 565,
в Алматы – 647,
в Алматинской области – 9,
в Жетысуской области – 53,
в Атырауской области – 12,
в Абайской области – 16,
в Жамбылской области – 19,
в Карагандинской области – 32,
в Кызылординской области – 19,
в Мангистауской области – 23,
в Павлодарской области – 3,
в Туркестанской области – 11.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 305 043 человека.