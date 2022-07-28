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Число заболевших КВИ за сутки в Казахстане превысило 3000

Коронавирус Казахстан 27 июня Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 27 июля в Казахстане сообщили в МВК. Почти тысячу заболевших выявили в Нур-Султане, более 700 – в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее было выявлено 2684 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 3175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 915,

  • в Алматы – 767,

  • в Шымкенте – 127,

  • в Акмолинской области – 104,

  • в Актюбинской области – 47,

  • в Алматинской области – 92,

  • в Жетысуской области – 123,

  • в Атырауской области – 73,

  • в ВКО – 27,

  • в Абайской области - 48,

  • в Жамбылской области – 94,

  • в ЗКО – 56,

  • в Карагандинской области – 355,

  • в Улытауской области – 30,

  • в Костанайской области – 59,

  • в Кызылординской области – 81,

  • в Мангистауской области – 40,

  • в Павлодарской области – 66,

  • в СКО – 41,

  • в Туркестанской области – 30.

Всего в стране подтверждено 1 341 265 случаев.

1409 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 565,

  • в Алматы – 647,

  • в Алматинской области – 9,

  • в Жетысуской области – 53,

  • в Атырауской области – 12,

  • в Абайской области – 16,

  • в Жамбылской области – 19,

  • в Карагандинской области – 32,

  • в Кызылординской области – 19,

  • в Мангистауской области – 23,

  • в Павлодарской области – 3,

  • в Туркестанской области – 11.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 305 043 человека.

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