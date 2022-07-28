Число заболевших КВИ за сутки в Казахстане превысило 3000

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 27 июля в Казахстане сообщили в МВК. Почти тысячу заболевших выявили в Нур-Султане, более 700 – в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее было выявлено 2684 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 3175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 915,

в Алматы – 767,

в Шымкенте – 127,

в Акмолинской области – 104,

в Актюбинской области – 47,

в Алматинской области – 92,

в Жетысуской области – 123,

в Атырауской области – 73,

в ВКО – 27,

в Абайской области - 48,

в Жамбылской области – 94,

в ЗКО – 56,

в Карагандинской области – 355,

в Улытауской области – 30,

в Костанайской области – 59,

в Кызылординской области – 81,

в Мангистауской области – 40,

в Павлодарской области – 66,

в СКО – 41,

в Туркестанской области – 30. Всего в стране подтверждено 1 341 265 случаев. 1409 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 565,

в Алматы – 647,

в Алматинской области – 9,

в Жетысуской области – 53,

в Атырауской области – 12,

в Абайской области – 16,

в Жамбылской области – 19,

в Карагандинской области – 32,

в Кызылординской области – 19,

в Мангистауской области – 23,

в Павлодарской области – 3,

в Туркестанской области – 11. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 305 043 человека. Читайте также Казахстанцы стали реже уезжать из страны Авария на западе Казахстана не повлияла на отгрузку нефти с КТК Вода стала гореть у дачников в Петропавловске

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