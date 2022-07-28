Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Еще один праздник хотят учредить в Казахстане

планируется учредить День электронной коммерции Фото: Zakon.kz
Министерство торговли и интеграции подготовило дополнение в Перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется дополнить перечень праздничных дат строкой:

День электронной коммерции – 20 августа.

Принятие проекта позволит ежегодно проводить мероприятия, посвященные текущему состоянию и развитию электронной коммерции в Казахстане, награждения лучших проектов сферы электронной коммерции под эгидой «Дня электронной коммерции», говорится в пояснительной записке.

Кроме того, планируется проводить мероприятия по популяризации среди населения электронной коммерции и стимулированию осуществления онлайн-покупок.

В том числе организация акций и онлайн ярмарок среди электронных торговых площадок и интернет-магазинов по реализации канцелярских товаров и школьных принадлежностей по скидкам, что в первую очередь даст родителям (в т. ч. социально уязвимым слоям населения) возможность подготовить детей к новому учебному году по заниженным ценам.

Как считают в МТИ, все вместе придаст значительный стимул развитию электронной коммерции, что в итоге приведет к достижению стратегического показателя.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 10 августа.

Читайте также

Авария на западе Казахстана не повлияла на отгрузку нефти с КТК

Два новых праздника появятся в Казахстане

СЭЗ закрывать не будут, но сократят неэффективные участки – Мининдустрии РК

Лариса Черненко
МТИ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
Когда ждать дождь в Алматы
Когда ждать дождь в Алматы
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Коронавирус Казахстан 27 июня
Число заболевших КВИ за сутки в Казахстане превысило 3000
президенты Казахстана и Украины поговорили по телефону
Токаев в разговоре с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана
Сильные дожди ожидаются в трех областях Казахстана – прогноз на 28 июля
Сильные дожди ожидаются в трех областях Казахстана – прогноз погоды на 28 июля
мастера флирта и соблазна, астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Мастера флирта и соблазна: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления