Еще один праздник хотят учредить в Казахстане

Министерство торговли и интеграции подготовило дополнение в Перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется дополнить перечень праздничных дат строкой:

День электронной коммерции – 20 августа.

Принятие проекта позволит ежегодно проводить мероприятия, посвященные текущему состоянию и развитию электронной коммерции в Казахстане, награждения лучших проектов сферы электронной коммерции под эгидой «Дня электронной коммерции», говорится в пояснительной записке.

Кроме того, планируется проводить мероприятия по популяризации среди населения электронной коммерции и стимулированию осуществления онлайн-покупок.

В том числе организация акций и онлайн ярмарок среди электронных торговых площадок и интернет-магазинов по реализации канцелярских товаров и школьных принадлежностей по скидкам, что в первую очередь даст родителям (в т. ч. социально уязвимым слоям населения) возможность подготовить детей к новому учебному году по заниженным ценам.

Как считают в МТИ, все вместе придаст значительный стимул развитию электронной коммерции, что в итоге приведет к достижению стратегического показателя.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 10 августа.