Курс доллара снизился на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 478,78 тенге, снизившись на 1,20 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля снова растет и достиг 8,02 тенге (+0,08).

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос до 71,19 тенге (+0,15).

Торгов по евро не проводилось. Нацбанк установил курс в 486,93 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 479-483 тенге, евро – по 487-495 тенге, российские рубли – по 7,35-7,8 тенге.

Между тем мировые цены на нефть выросли по итогам утренних торгов 28 июля.

Так, сентябрьские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,7%, до 107,37 доллара за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI выросли на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,01%, до 98,24 доллара за баррель.