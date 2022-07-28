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Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте 29-31 июля

Нур-Султан, Алматы, Шымкент, погода, Казгидромет Фото: unsplash
В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте на 29-31 июля, передает Zakon.kz.

Нур-Султан

  • 29 июля – облачно, временами дождь, гроза, днем возможен град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°C, днем +19...+21°C;

  • 30 июля – переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°C, днем +18...+20°C;

  • 31 июля – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°C, днем +21...+23°C.

Алматы

  • 29 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23°C, днем +31...+33°C;

  • 30 июля – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +28...+30°C;

  • 31 июля – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днем +28...+30°C.

Шымкент

  • 29 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23°C, днем +35...+37°C;

  • 30 июля – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный, 8-13 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23°C, днем +31...+33°C;

  • 31 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днем +31...+33°C.

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