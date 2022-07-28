Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте 29-31 июля
Нур-Султан
29 июля – облачно, временами дождь, гроза, днем возможен град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°C, днем +19...+21°C;
30 июля – переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°C, днем +18...+20°C;
31 июля – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°C, днем +21...+23°C.
Алматы
29 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23°C, днем +31...+33°C;
30 июля – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днем +28...+30°C;
31 июля – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днем +28...+30°C.
Шымкент
29 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23°C, днем +35...+37°C;
30 июля – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный, 8-13 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23°C, днем +31...+33°C;
31 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днем +31...+33°C.