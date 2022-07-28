Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Машины-двойники с армянскими номерами разъезжали в Алматы

Машины-двойники с армянскими номерами разъезжали в Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы в поле зрения полицейских попали автомашины Nissan и Toyota Alphard. Обе имеют один госномер и идентичное свидетельство, сообщает Zakon.kz.
Обе иномарки имеют регистрацию в Армении. Управляют ими – граждане Казахстана. К слову, водитель микроавтобуса, как установлено, осуществляет пассажирские перевозки в Жанакорганский район Кызылординской области. Заместитель начальника Управления административной полиции ДП города Алматы Болатбек Баятанов

Водитель Toyota Alphard утверждает, что приобрел машину несколько месяцев назад в Западном Казахстане.

Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Ауэзовского района.

По нему будет проведено досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы, по результатам чего станет известно, кто из этих автолюбителей использовал «липовый» госномер, с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством РК. Заместитель начальника Управления административной полиции ДП города Алматы Болатбек Баятанов

Автомобили водворены на штрафную стоянку.

Читайте также

Парень угнал чужую машину, чтобы покатать подругу по Кокшетау

Менеджер банка в Кокшетау похитил деньги клиента и проиграл их на ставках

Более 60 тонн дикорастущей конопли уничтожили в Жамбылской области

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Когда ждать дождь в Алматы
Когда ждать дождь в Алматы
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
президенты Казахстана и Украины поговорили по телефону
Токаев в разговоре с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана
гороскоп ложь
Те еще сказочники: кто из знаков зодиака не может жить без обмана
Ждать засуху? Казахстанские синоптики озвучили прогноз
Ждать засуху? Казахстанские синоптики озвучили прогноз
Сильные дожди ожидаются в трех областях Казахстана – прогноз на 28 июля
Сильные дожди ожидаются в трех областях Казахстана – прогноз погоды на 28 июля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления