Машины-двойники с армянскими номерами разъезжали в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы в поле зрения полицейских попали автомашины Nissan и Toyota Alphard. Обе имеют один госномер и идентичное свидетельство, сообщает Zakon.kz.
Обе иномарки имеют регистрацию в Армении. Управляют ими – граждане Казахстана. К слову, водитель микроавтобуса, как установлено, осуществляет пассажирские перевозки в Жанакорганский район Кызылординской области. Заместитель начальника Управления административной полиции ДП города Алматы Болатбек Баятанов
Водитель Toyota Alphard утверждает, что приобрел машину несколько месяцев назад в Западном Казахстане.
Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Ауэзовского района.
По нему будет проведено досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы, по результатам чего станет известно, кто из этих автолюбителей использовал «липовый» госномер, с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством РК. Заместитель начальника Управления административной полиции ДП города Алматы Болатбек Баятанов
Автомобили водворены на штрафную стоянку.
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