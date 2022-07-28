Машины-двойники с армянскими номерами разъезжали в Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматы в поле зрения полицейских попали автомашины Nissan и Toyota Alphard. Обе имеют один госномер и идентичное свидетельство, сообщает Zakon.kz.

Обе иномарки имеют регистрацию в Армении. Управляют ими – граждане Казахстана. К слову, водитель микроавтобуса, как установлено, осуществляет пассажирские перевозки в Жанакорганский район Кызылординской области. Заместитель начальника Управления административной полиции ДП города Алматы Болатбек Баятанов Водитель Toyota Alphard утверждает, что приобрел машину несколько месяцев назад в Западном Казахстане. Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Ауэзовского района. По нему будет проведено досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы, по результатам чего станет известно, кто из этих автолюбителей использовал «липовый» госномер, с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством РК. Заместитель начальника Управления административной полиции ДП города Алматы Болатбек Баятанов Автомобили водворены на штрафную стоянку. Читайте также Парень угнал чужую машину, чтобы покатать подругу по Кокшетау Менеджер банка в Кокшетау похитил деньги клиента и проиграл их на ставках Более 60 тонн дикорастущей конопли уничтожили в Жамбылской области

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