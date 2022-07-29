Мужчины в Казахстане стали брать декретный отпуск

На брифинге в СЦК генеральный директор госфонда соцстрахования Нурсулу Кемел рассказала о выплатах по уходу за ребенком до года, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы госфонда, соцвыплата по уходу за ребенком до года выплачивается участнику обязательного соцстрахования.

Выплачивается родителю, который будет заниматься уходом за ребенком до года. Кто из родителей – это может быть мать или отец, родители имеют такое право, и оно не ограничено. Но такая выплата выплачивается конкретно тому родителю, который потерял доход в связи с уходом за ребенком до года. Нурсулу Кемел

При этом она уточнила, что если решение взять декретный отпуск принял отец, то он должен быть официально трудоустроен и делать соцотчисления, в таком случае у него есть возможность получать такие выплаты.

По данным прошлого года, 385 тысячам граждан были назначены такие выплаты по ходу за ребенком до года, из них около 3,5 тысячи – мужчины, которые решили заниматься уходом за ребенком до года и лишились в связи с этим трудовых доходов, так как на работе взяли декретный отпуск по уходу за ребенком. Мы таким мужчинам никаких запретов не выставляем. Нурсулу Кемел

Она уточнила, что в семье выплату по уходу за ребенком до года может получить только один из родителей.

По данным госфонда соцстрахования, для защиты интересов работающих женщин с 2008 года введено социальное страхование материнства и детства.

Социальная выплата на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) назначается на все дни отпуска по беременности и родам. В 2021 году порядка 205 тысячам человек назначены выплаты по беременности и родам.

Ежемесячная социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до года из фонда назначается с даты рождения ребенка. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода за последние два года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.