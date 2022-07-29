Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ядовитый паук укусил мальчика в Уральске – ребенок в реанимации

Паук укусил мальчика в Уральске Фото: pixabay
Девятилетнего мальчика в Уральске укусил паук «черная вдова». Инцидент произошел 27 июля текущего года, сообщает Zakon.kz.

Портал «Мой ГОРОД» приводит слова педиатра областной детской многопрофильной больницы Эльвиры Давлетовой о том, что мальчика доставили в больницу сразу после укуса.

Поступил в очень тяжелом состоянии с жалобами на повышенную потливость, общую резкую слабость, боли по всему телу и повышенное артериальное давление. Его укусил паук «черная вдова». Мальчик сам заметил паука, стряхнул его себя, родители поместили его в стеклянную банку и привезли к нам. Это очень верное решение, мы сразу знали, какое лечение будет. Это очень опасно, при таких укусах возможен даже паралич или смертельный исход. Яд воздействует на весь организм. Просим родителей быть более бдительными, не выпускать детей на поле босиком и предостерегать от укусов насекомых. Педиатр областной детской многопрофильной больницы Эльвира Давлетова

Сейчас состояние маленького пациента оценивается как стабильно тяжелое. Он все еще в реанимации, но в сознании и уже начал самостоятельно принимать пищу.

Говорится, что такой случай в этом году в регионе произошел впервые.

Врачи советуют при подобных укусах сразу обращаться за медицинской помощью.

Читайте также

В Грузии упал вертолет пограничной полиции, спасавший парапланеристов

Boeing 737 рейсом Грозный – Москва подал сигнал бедствия над Каспийским морем

Центральную городскую клиническую больницу «заминировали» в Алматы

Константин Вноровский
Западно-Казахстанская область Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Депп актер музыкант художник
Джонни Депп продал 780 своих картин за несколько часов
гороскоп на август
Неудачи, отдых и перемены: гороскоп на август для всех знаков зодиака
комментарий, хейтеры
Дочь Бахытбека Есентаева жестко ответила подписчице в Instagram
Экс-супруг Баян Алагузовой вышел на свободу досрочно
Экс-супруг Баян Алагузовой вышел на свободу досрочно
Кызыл-Жар - Осиек лига конференций
«‎Кызыл-Жар» из Петропавловска сотворил сенсацию в Европе
Махмут Телегусов
Оборонную мощь страны подрывали высшие офицерские чины – генерал Телегусов
брак по расчеты, астрология
Брак по расчету: названы знаки зодиака, с представителями которых можно обрести достаток
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления