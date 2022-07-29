Ядовитый паук укусил мальчика в Уральске – ребенок в реанимации

Девятилетнего мальчика в Уральске укусил паук «черная вдова». Инцидент произошел 27 июля текущего года, сообщает Zakon.kz.

Портал «Мой ГОРОД» приводит слова педиатра областной детской многопрофильной больницы Эльвиры Давлетовой о том, что мальчика доставили в больницу сразу после укуса.

Поступил в очень тяжелом состоянии с жалобами на повышенную потливость, общую резкую слабость, боли по всему телу и повышенное артериальное давление. Его укусил паук «черная вдова». Мальчик сам заметил паука, стряхнул его себя, родители поместили его в стеклянную банку и привезли к нам. Это очень верное решение, мы сразу знали, какое лечение будет. Это очень опасно, при таких укусах возможен даже паралич или смертельный исход. Яд воздействует на весь организм. Просим родителей быть более бдительными, не выпускать детей на поле босиком и предостерегать от укусов насекомых. Педиатр областной детской многопрофильной больницы Эльвира Давлетова

Сейчас состояние маленького пациента оценивается как стабильно тяжелое. Он все еще в реанимации, но в сознании и уже начал самостоятельно принимать пищу.

Говорится, что такой случай в этом году в регионе произошел впервые.

Врачи советуют при подобных укусах сразу обращаться за медицинской помощью.