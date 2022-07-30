Каждый шестой казахстанец вступает в межнациональный брак

30 июля в мире отмечается Международный день дружбы, учрежденный Организацией Объединенных Наций. Казахстанцы как никто знают, что такое дружба народов, и нередко в спутники жизни выбирают представителей других народов и национальностей, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Бюро национальной статистики, в прошлом году в межнациональный брак вступили 22 390 казахстанцев. Всего в этом году было зарегистрировано 140 256 браков.

Получается, что каждый шестой казахстанец выбирает в спутники жизни человека другой национальности.

Чаще всего в межнациональные браки вступают русские (7319 браков), затем следуют казахи (4728 браков), украинцы (1985 браков), немцы (1653 брака), татары (1303 брака) и узбеки (895 браков).

Как показывает статистика, в межнациональные браки чаще вступают казахстанцы, живущие в городах, нежели сельское население.

Какую долю занимают браки с иностранцами, статистика умалчивает, но, как показывает жизнь, их становится все больше.

Стоит отметить, что еще в советское время жители Казахстана нередко вступали в межэтнические браки. Так, в 1970 году такие браки занимали 20,6%, в 1979 году – 21,5%, в 1989 году – 23,9%.