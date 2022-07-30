Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Каждый шестой казахстанец вступает в межнациональный брак

межнациональные браки в РК Фото: Zakon.kz/Михаил Ионов
30 июля в мире отмечается Международный день дружбы, учрежденный Организацией Объединенных Наций. Казахстанцы как никто знают, что такое дружба народов, и нередко в спутники жизни выбирают представителей других народов и национальностей, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Бюро национальной статистики, в прошлом году в межнациональный брак вступили 22 390 казахстанцев. Всего в этом году было зарегистрировано 140 256 браков.

Получается, что каждый шестой казахстанец выбирает в спутники жизни человека другой национальности.

Чаще всего в межнациональные браки вступают русские (7319 браков), затем следуют казахи (4728 браков), украинцы (1985 браков), немцы (1653 брака), татары (1303 брака) и узбеки (895 браков).

Как показывает статистика, в межнациональные браки чаще вступают казахстанцы, живущие в городах, нежели сельское население.

Какую долю занимают браки с иностранцами, статистика умалчивает, но, как показывает жизнь, их становится все больше.

Стоит отметить, что еще в советское время жители Казахстана нередко вступали в межэтнические браки. Так, в 1970 году такие браки занимали 20,6%, в 1979 году – 21,5%, в 1989 году – 23,9%.

Читайте также

Краснокнижный кит запутался в сетях в Охотском море

Соблюдение безопасности на «Арселор Миттал Темиртау» проверил глава МЧС

Восстановлена работа объектов КТК-К после ураганного ветра

Лариса Черненко
Интересное Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
обман
Телефонные мошенники придумывают новые способы обмана
Курсы валют на 29 и 30 июля
Курсы валют на 30-31 июля
Махмут Телегусов
Оборонную мощь страны подрывали высшие офицерские чины – генерал Телегусов
Депп актер музыкант художник
Джонни Депп продал 780 своих картин за несколько часов
Фируза дебютировала в ММА
Фируза Шарипова дебютировала в ММА, задушив соперницу
Каков реальный уровень инфляции в Казахстане – эксперт
Реальный уровень инфляции в Казахстане назвал эксперт
Отец убил сына
Многодетный отец зарубил сына топором в Туркестанской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления