Рога сайги за 55 млн тенге пытались незаконно сбыть в Китай два казахстанца

25- и 43-летних жителей Алматинской области подозревают в сбыте рогов краснокнижного животного. Обоих задержали сотрудники УКП ДП Алматинской области совместно с сотрудниками ДКНБ РК 28 июля, передает Zakon.kz.

В ходе оперативных работ у задержанных было изъято 500 кг сайгачьих рогов. По предварительным данным, подозреваемые пытались сбыть дериваты в КНР за 55 млн тенге. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 339 УК РК. Задержанные взяты под стражу. Проводятся все необходимые следственные действия, – рассказал замначальника ДП Алматинской области Ельдар Абдикенов.

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

В настоящее время выясняется, в какой местности и в какое время были убиты животные.