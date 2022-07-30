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Двое военнослужащих Нацгвардии РК найдены повешенными

Найдены повешенными, Нацгвардия Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В воинской части под Степногорском и в Актау найдены повешенными двое военнослужащих Нацгвардии, сообщает Zakon.kz.

Об инцидентах пишет пресс-служба Национальной гвардии РК.

29 июля около 21:00 часов выполняя службу в качестве дневального по автопарку, военнослужащий срочной службы рядовой Уразбай Н.А. отпросился у дежурного по автопарку сходить в туалет. Через некоторое время он был обнаружен в кладовом помещении автопарка в повешенном состоянии. Пресс-служба Нацгвардии РК

В дежурной службе автопарка военнослужащему оказали первую медицинскую помощь, после чего он был доставлен на санитарной машине в ЦГБ города Степногорска. Но там лишь констатировали смерть рядового.

Рядовой Уразбай Н.А. 1995 года рождения, был призван Панфиловским Отделом по делам обороны Жетысуской области осенью 2021 года.

Второй случай произошел 30 июля в Актау.

В 5:15 в воинскую часть поступила информация о том, что старший сержант Мергалиев А.С. совершил суицид путем самоповешения. При выяснении обстоятельств стало известно, что около 3:30 супруга обнаружила мужа в туалете дома (адрес проживания: Мунайлинский район, село Баскудук, улица Балдырган 7). Пресс-служба Нацгвардии РК

Начальник караула специальной комендатуры старший сержант Мергалиев Абылай Серикович, 1990 г.р., женат, воспитывает дочь. В рядах Национальной гвардии с 2015 года.

Взаимодействующие органы оповещены о происшествиях по линии дежурной службы.

Их причины выясняются, проводятся служебные расследования. Согласно статье 201 УПК РК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Главное командование Национальной гвардии РК приносит свои глубокие соболезнования родным и близким покойных военнослужащих - Н.А.Уразбай и А.С.Мергалиева. Пресс-служба Национальной гвардии РК

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Акмолинская область Актау Мангистауская область Степногорск
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