Казахстанки стали чемпионками теннисного турнира ITF в Узбекистане

Казахстанки Асылжан Арыстанбекова и Айя Нупбай стали чемпионками турнира серии ITF третьей категории среди игроков до 18 лет в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

В финале турнира, проходившего в Узбекистане, Айя и Асылжан обыграли первых ракеток соревнования – Владиславу Андреевскую (Кыргызстан) и Владу Минчеву (Россия) со счетом 1:6, 6:4, 10:5, передает пресс-служба ФТК.

Казахстанки завоевали свой четвертый совместный титул в парном разряде юниорского ITF в нынешнем сезоне и шестой в карьере.

В финале одиночного разряда соревнования Асылжан дошла до финала. В матче против россиянки Влады Минчевой наша теннисистка после первого сета получила небольшую травму и совместно с тренером приняла решение отказаться от дальнейшей борьбы и сосредоточиться на решающей игре парного разряда.

Среди юношей еще один казахстанец, Ерасыл Ердилда, также стал победителем парного разряда. В финале Ерасыл в дуэте с россиянином Артемом Алексейчуком в трех сетах обыграл первых сеяных турнира – Ву Хюк Чанга (Южная Корея) и Ювана Нандала (Индия) – 4:6, 6:4, 10:6.

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