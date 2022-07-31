Водитель погиб, слетев с трассы Усть-Каменогорск – Риддер

Трагедия произошла 30 июля около 12:00 на 10 км автодороги в Глубоковском районе. 25-летний водитель автомобиля марки Toyota Crown ехал в сторону города Риддера, не справился с управлением, автомобиль вылетел с трассы и оказался в кювете, передает Zakon.kz.

От полученных травм водитель скончался на месте, а двое его пассажиров с различными телесными повреждениями обратились в медицинское учреждение.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.