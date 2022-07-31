Вооруженные банды устроили перестрелку рядом с резиденцией президента Гаити

Инцидент произошел в городе Порт-о-Пренс вблизи Национального дворца, являющегося официальной резиденцией главы государства, передает Zakon.kz.

Беспорядки, пишет ТАСС, распространились также на район около здания главного штаба армии Карибской Республики. О пострадавших в ходе столкновений не сообщается.

Кроме того, в нескольких крупных городах Гаити прошли акции протеста с требованиями отставки премьер-министра Ариэля Анри. Протестующие требуют устранения растущей политической нестабильности, а также регулирования цен на продукты питания и топливо.

Структуры ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки на Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.