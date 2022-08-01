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Небольшой спад заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Коронавирус Казахстан 31 июля Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 31 июля сообщили в МВК. Больше всего заболевших – в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области, передает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 2713 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 2414 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 947;

  • в Алматы – 464;

  • в Шымкенте – 18;

  • в Акмолинской области – 101;

  • в Актюбинской области – 12;

  • в Алматинской области – 44;

  • в Жетысуской области – 42;

  • в Атырауской области – 41;

  • в ВКО – 8;

  • в Абайской области – 35;

  • в Жамбылской области – 71;

  • в ЗКО – 40;

  • в Карагандинской области – 367;

  • в Улытауской области – 17;

  • в Костанайской области – 26;

  • в Кызылординской области – 52;

  • в Мангистауской области – 18;

  • в Павлодарской области – 55;

  • в СКО – 27;

  • в Туркестанской области – 29.

Всего в стране подтверждено 1 352 594 случая.

1949 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 752,

  • в Алматы - 489,

  • в Алматинской области - 246,

  • в Жетысуской области - 130,

  • в Абайской области - 5,

  • в Жамбылской области - 37,

  • в ЗКО - 21,

  • в Карагандинской области - 165,

  • в Улытауской области - 20,

  • в Кызылординской области – 32,

  • в Мангистауской области - 19,

  • в Павлодарской области - 8,

  • в Туркестанской области - 25.

Всего в стране выздоровело 1 312 462 человека от COVID-19.

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