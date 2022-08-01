Небольшой спад заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Двумя днями ранее в стране выявили 2713 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 2414 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 947;
в Алматы – 464;
в Шымкенте – 18;
в Акмолинской области – 101;
в Актюбинской области – 12;
в Алматинской области – 44;
в Жетысуской области – 42;
в Атырауской области – 41;
в ВКО – 8;
в Абайской области – 35;
в Жамбылской области – 71;
в ЗКО – 40;
в Карагандинской области – 367;
в Улытауской области – 17;
в Костанайской области – 26;
в Кызылординской области – 52;
в Мангистауской области – 18;
в Павлодарской области – 55;
в СКО – 27;
в Туркестанской области – 29.
Всего в стране подтверждено 1 352 594 случая.
1949 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 752,
в Алматы - 489,
в Алматинской области - 246,
в Жетысуской области - 130,
в Абайской области - 5,
в Жамбылской области - 37,
в ЗКО - 21,
в Карагандинской области - 165,
в Улытауской области - 20,
в Кызылординской области – 32,
в Мангистауской области - 19,
в Павлодарской области - 8,
в Туркестанской области - 25.
Всего в стране выздоровело 1 312 462 человека от COVID-19.