Небольшой спад заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 31 июля сообщили в МВК. Больше всего заболевших – в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области, передает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 2713 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 2414 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 947;

в Алматы – 464;

в Шымкенте – 18;

в Акмолинской области – 101;

в Актюбинской области – 12;

в Алматинской области – 44;

в Жетысуской области – 42;

в Атырауской области – 41;

в ВКО – 8;

в Абайской области – 35;

в Жамбылской области – 71;

в ЗКО – 40;

в Карагандинской области – 367;

в Улытауской области – 17;

в Костанайской области – 26;

в Кызылординской области – 52;

в Мангистауской области – 18;

в Павлодарской области – 55;

в СКО – 27;

в Туркестанской области – 29. Всего в стране подтверждено 1 352 594 случая. 1949 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане - 752,

в Алматы - 489,

в Алматинской области - 246,

в Жетысуской области - 130,

в Абайской области - 5,

в Жамбылской области - 37,

в ЗКО - 21,

в Карагандинской области - 165,

в Улытауской области - 20,

в Кызылординской области – 32,

в Мангистауской области - 19,

в Павлодарской области - 8,

в Туркестанской области - 25. Всего в стране выздоровело 1 312 462 человека от COVID-19. Читайте также Казахстанцев станет больше Собчак: Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена-Барре На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение

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