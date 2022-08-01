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Время верить в чудеса: народные приметы на 1 августа

вода Фото: pixabay
Первый день последнего месяца лета вместил в себя сразу два праздника — день Мокрины, а также день канонизации и первого обретения мощей преподобного старца Серафима Саровского. Подробнее о народных приметах — в материале Zakon.kz.

1 августа в народе отмечают день Мокрины. Часто именно в этот день в городах и селах по всему миру шли дожди либо погода становилась прохладной. Если день выдавался погожим и ясным, то женщины проводили специальные обряды, чтобы призвать дождь.

Приметы на день Мокрины

  • звезды падают на Мокрину – ждите сильных ветров;

  • дождливая погода 1 августа – к неурожаю орехов;

  • сухая погода на Мокрину – теплые дни задержатся еще долго;

  • пух с осины опадает – подосиновики уже появились, и можно отправляться в лес на их сбор.

Что касается дня канонизации и первого обретения мощей преподобного старца Серафима Саровского, отмечаемого также 1 августа во всех православных храмах мира, то в народе принято в этот день делать много добрых дел, заниматься благотворительностью и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. В этот день нужно подумать о том, чего вам в жизни очень не хватает, и загадать желание.

Нельзя в этот день сквернословить, осуждать кого бы то ни было, ругаться и ссориться.

Мужчинам было запрещено ходить на речку, поскольку женщины там могли проводить свои обряды, предписанные на этот день. При этих обрядах мужчинам запрещалось присутствовать. Ослушавшегося могли одолеть беды и болезни.

Предки не держали в этот день открытыми окна и двери, опасаясь залетающих насекомых, особенно оводов. Также люди в этот день не ходили в грязной одежде, не впускали в дом животных. Запрещалось поднимать найденные на улице вещи и деньги – люди верили, что с ними можно было подобрать беды потерявшего их человека.

Женщинам в праздник преподобного Серафима Саровского нельзя было готовить пищу, поэтому они готовили ее накануне либо поручали это занятие своим мужьям.

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