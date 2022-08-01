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Казахстанцам выплатили 85 млн тенге за добровольно сданное оружие

МВД, казахстанцы Фото: pexels
Представитель МВД Актоты Боранова на брифинге в ведомстве озвучила предварительные итоги акции по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, передает корреспондент Zakon.kz.

Актоты Боранова сообщила, что эта акция проводится по стране с 25 апреля для профилактики правонарушений с применением огнестрельного оружия. На эти цели из республиканского бюджета выделено более 88 млн тенге.

За добровольную сдачу вооружения предусматривается выплата в сумме от 10 до 100 МРП за каждую единицу оружия, в зависимости от состояния.

За три месяца акции в органы внутренних дел поступило более тысячи заявлений от граждан, которыми добровольно сдано 1288 единиц огнестрельного оружия и почти 10 тыс. патронов к нарезному оружию. Предварительная сумма выплаты за сданные предметы вооружения составляет 85 млн тенге. Все сданное оружие проверяется по учетам ИБД «Зарегистрированное оружие» и «Криминальное оружие», проходит криминалистическую экспертизу.Представитель МВД РК Актоты Боранова

Она также сообщила, что в связи с освоением выделенных денежных средств акция приостановлена в городах Нур-Султане и Шымкенте, а также в Акмолинской, Костанайской, Туркестанской, Западно- и Северо-Казахстанской областях.

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