Жительница Тараза продала несуществующий сахар на 2 млн тенге

Фото: Zakon.kz

В полицию Тараза поступило заявление от жителей областного центра. Они сообщили, что незнакомая гражданка обещала продать им сахар по низкой цене. Завладев деньгами, она перестала выходить на связь, передает Zakon.kz.

Общая сумма ущерба составляет более 2 млн тенге. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Anti-fraud» сотрудниками полиции установлена и задержана 23-летняя жительница города Тараз. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 части 1 УК РК - Мошенничество. ДП Жамбылской области Подозреваемый полностью признал свою вину. Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям. Читайте также Сколько единиц оружия еще не найдено после январских беспорядков

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