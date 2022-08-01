Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Жительница Тараза продала несуществующий сахар на 2 млн тенге

Тараз, продажа Фото: Zakon.kz
В полицию Тараза поступило заявление от жителей областного центра. Они сообщили, что незнакомая гражданка обещала продать им сахар по низкой цене. Завладев деньгами, она перестала выходить на связь, передает Zakon.kz.

Общая сумма ущерба составляет более 2 млн тенге.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Anti-fraud» сотрудниками полиции установлена и задержана 23-летняя жительница города Тараз. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 части 1 УК РК - Мошенничество. ДП Жамбылской области

Подозреваемый полностью признал свою вину. Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Читайте также

Сколько единиц оружия еще не найдено после январских беспорядков

Ирина Лукичева
Тараз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Победа Титана
Казахский титан нокаутировал Иранского Халка в первом же раунде
курсы валют
Курсы валют на 1 августа в обменных пунктах Казахстана
Устроили драку
Казахский титан и Иранский Халк подрались на взвешивании
Казахстанцев станет больше
Как изменится численность населения Казахстана к 2050 году
Найдены повешенными, Нацгвардия
Двое военнослужащих Нацгвардии РК найдены повешенными
Земля
Климатологи высчитали сроки следующего массового вымирания
опубликован амурный гороскоп на август для всех знаков зодиака
Романы и скандалы: опубликован амурный гороскоп для всех знаков зодиака на август
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления