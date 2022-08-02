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Пентагон установил на военных базах игровые автоматы и заработал $100 млн

игры Фото: pixabay
Более 3 тыс. игровых автоматов расположены на объектах за пределами США. Прибыль от них составила 100 млн долларов в год, передает Zakon.kz.

Согласно данным Task and Purpose, многим игрокам не исполнился 21 год, и они не имеют законного права играть в азартные игры.

Автоматы относятся к службе поддержки отдыха, которыми в штатах называют группы Morale, Welfare, and Recreation (MWR). Ветераны отмечают, что наличие азартных игр в военных городках и на базах снижает риск неприятностей для солдат, которые вместо игры в автоматы могли бы отправиться искать приключений за пределами базы.

Между тем эксперты уверены, что доступность автоматов развивает игроманию. Соруководитель программы исследований азартных игр в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Доктор Тимоти Фонг отметил, что ему известны случаи, когда военные пристрастились к азартным играм во время пребывания в зарубежных командировках.

По его словам, игромания и вероятные долги из-за проигрышей могут сделать из военных доступный объект для шантажа с целью завладеть секретными данными.

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