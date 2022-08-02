Пилотный проект для импортеров товаров из Китая и Турции внедрят в Казахстане
Участниками пилотного проекта будут являться налогоплательщики, осуществляющие импорт товаров на территорию республики из Китая и Турции и реализующие такие товары на территории Казахстана и в страны Таможенного союза.
Как отмечается, пилотный проект будет реализован с целью совершенствования администрирования НДС при импорте товаров на территорию РК и дальнейшей реализации, мониторинга прозрачности показателей по объему импортируемых товаров, улучшения финансовых и налоговых показателей налогоплательщиков, а также внесения изменений и дополнений в Налоговый кодекс по администрированию налога на добавленную стоимость при импорте товаров.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 16 августа.