Пилотный проект для импортеров товаров из Китая и Турции внедрят в Казахстане

Комитет госдоходов МФ РК разработал правила и сроки реализации пилотного проекта по администрированию налога на добавленную стоимость на товары, импортируемые на территорию Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Участниками пилотного проекта будут являться налогоплательщики, осуществляющие импорт товаров на территорию республики из Китая и Турции и реализующие такие товары на территории Казахстана и в страны Таможенного союза.

Как отмечается, пилотный проект будет реализован с целью совершенствования администрирования НДС при импорте товаров на территорию РК и дальнейшей реализации, мониторинга прозрачности показателей по объему импортируемых товаров, улучшения финансовых и налоговых показателей налогоплательщиков, а также внесения изменений и дополнений в Налоговый кодекс по администрированию налога на добавленную стоимость при импорте товаров.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 16 августа.