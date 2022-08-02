Названы регионы Казахстана с наибольшим ростом заболеваемости коронавирусом

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният на заседании правительства рассказала, в каких регионах наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният сообщила, что с 20 июня в республике отмечается очередной подъем заболеваемости коронавирусом.

По данным главы Минздрава, за последние две недели число заболевших выросло в 3,2 раза. За последние сутки зарегистрирован 2021 случай КВИ+ и один случай КВИ-, летальных случаев не зарегистрировано.

Согласно матрице оценки эпидситуации по КВИ, на сегодня Нур-Султан находится в «желтой» зоне. В целом РК и остальные регионы – в «зеленой» зоне.

Наибольший рост заболеваемости отмечается в шести регионах страны, где за последние две недели заболеваемость выросла в пять и более раз. В том числе в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях – в шесть раз, в Костанайской области – в пять раз. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

По ее словам, ко второй группе регионов, где заболеваемость выросла от трех до пяти раз, относятся пять регионов. В их числе Северо-Казахстанская, Мангистауская, Кызылординская, Атырауская области и Нур-Султан.

Фото: Zakon.kz

Рост заболеваемости до трех раз, по данным Минздрава, отмечается в оставшихся шести регионах страны. За последние две недели в Алматы отмечается стабилизация эпидситуации по коронавирусу.