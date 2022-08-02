Приметы на 2 августа: «Вот тебе, Илья, борода»

2 августа отмечается Ильин день — старинный христианский праздник в честь пророка, которого почитают не только в христианстве, но и в иудаизме и исламе. Zakon.kz узнал, какие есть приметы в этот день.

Немало легенд имеется об этом дне у разных народов.

От Ильи-пророка, по убеждениям наших предков, зависел будущий урожай и плодородие нивы. Если наступала засуха, о дожде просили именно его. Незамужние девицы молили об удачном браке.

После Ильина дня запрещалось купаться в реках и озерах. Наши предки верили, что нечисть прячется от Ильи-пророка в водоемы и водяные и русалки могут утащить на дно. Кроме того, если искупаться 2 августа, то можно серьезно заболеть.

Нельзя работать по дому или в поле. Работающий человек может навлечь недовольство грозного пророка на все селение. Потому, если кто-то нарушал запрет, наши предки отбирали и сжигали его инструменты. На Ильин день не выходили на перекресток, так как это излюбленное место нечистой силы. Оставались дома или шли праздновать в кругу сородичей и друзей.

Обряды на Ильин день

В старину жители сел и деревень отмечали этот праздник всей общиной. К празднованию готовились заранее. Утром умывались чистой ключевой или дождевой водой, чтобы уберечься от болезней и сглаза. Затем собирались вместе и водили хороводы. Готовили традиционное блюдо – мясо молодого быка или барашка, которого символически приносили в жертву. Жертвоприношение совершал самый уважаемый в селении человек. Эта традиция называлась «быкобой» и гарантировала урожайный год, семейное благополучие и плодовитость домашней живности. Также собирали мед и воск, чтобы сделать свечи. По поверьям, они были наделены энергией, которая защищает от всего злого.

Традиции плодородия

Сразу после праздника в тот же день вечером селяне приступали к жатве. Хозяйки шли в поле, чтобы сплести из трех колосьев или трех пучков колосьев символический крест и оставить его на поле. Считалось, что колоски обладают целебной силой. Из девяти ржаных колосьев плелся пояс. После того, как был сжат первый сноп, поверх пояса клали на поясницу серп. Этот обряд защищал от поясничной боли.

На поле обязательно оставляли небольшой несжатый участок, чтобы поблагодарить Илью-пророка за урожай. Этот обряд называли «завивание бороды». Колосья связывали пучком и пригибали к пашне, а под них клали кусочек хлеба и говорили: «Вот тебе, Илья, борода – на будущее лето уроди нам ржи и овса».

Приметы про животных

Наши предки считали, что вся нечисть, спасаясь от молний Ильи-пророка, превращается не только в диких зверей, но и в домашних. Потому в этот день в дом не впускали и не выпускали ни одно животное, опасаясь оборотней. Ведь Илья мог поразить молнией тот дом, в котором находится дух тьмы. В этот день крестьяне открывали охоту на лесных хищников. Они полагали, что, убивая лис и волков, уничтожали и нечистую силу, вселившуюся в них. Особенно хорошим знаком считалось завалить матерого волка. Рыбаки выкидывали рыбу, пойманную во время грозы, если у нее были красные глаза. Они верили, что в такую рыбу вселился бес.

Традиции домохозяйства

Традиции Ильина дня не обошли стороной и женские хлопоты. Женщины в этот праздник не должны были ходит в огород: огурцы могли сгнить, а капуста стать мягкой. И тогда никаких заготовок из них не приготовить. Но, в то же время, если выкопать в этот день молодую картошку и приготовить ее, то урожай картофеля в этом году будет отменный.

Погодные приметы на Ильин день