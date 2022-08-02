«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете

Фото: pexels

На просторах Казнета появился ролик с необычным задержанием - парень просит мимо проходящую девушку снять, как в отношении него применяют силу, а также следом делает комплимент: «Вы очень красивая». Сообщается, что видео снято в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

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