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«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете

«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете Фото: pexels
На просторах Казнета появился ролик с необычным задержанием - парень просит мимо проходящую девушку снять, как в отношении него применяют силу, а также следом делает комплимент: «Вы очень красивая». Сообщается, что видео снято в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Видеоролик опубликовали в одном из столичных Instagram-пабликов.

Героем Казнета сегодня стал вот этот парень на видео, который успел подкатить к девушке во время того, как его задерживают стражи порядка. Предположительно, парня задержали в столице за драку. Казахстанцы предлагают теперь снять наш аналог известного сериала и назвать его «Как я встретила вашего папу», - говорится в описании.

Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в столичном департаменте полиции, 1 августа в 05:37 в полицию поступило сообщение, о том, что во дворе дома по ул. Шаймердена Косшыгулулы идет драка.

На место был направлен автопатруль. Все участники инцидента установлены. При задержании один из нарушителей отказался проехать в отдел полиции, после чего в целях безопасности сотрудниками полиции было применено специальное средство. В отношении него было возбуждено административное производство.Пресс-служба ДП Нур-Султана

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает не нарушать общественный порядок и спокойствие граждан.

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