В Казахстане вырастут ставки платы за цифровой майнинг с 2023 года

В Казахстане, начиная с 1 января 2023 года, будет применяться прогрессивная шкала ставки платы за цифровой майнинг. Градация ставки будет зависеть от стоимости потребляемой электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Комитете госдоходов МФ РК, 11 июля 2022 года были подписаны поправки в Налоговый кодекс РК, предусматривающие повышение ставки платы за цифровой майнинг.

Размер ставки платы за цифровой майнинг будет зависеть от стоимости 1 киловатт-часа электроэнергии. При использовании дешевой электроэнергии будет применяться высокая ставка платы, верхняя шкала которой достигает 25 тенге. В случае использования дорогой электроэнергии, стоимостью за 1 киловатт-час от 24 тенге и выше, будет применяться минимальная ставка платы в размере 1 тенге. Комитет госдоходов

В КГД также отметили, что при использовании возобновляемых источников электрической энергии, произведенной на собственных электростанциях, ставка платы составляет 1 тенге за 1 киловатт-час потребленной электрической энергии.

При использовании собственной электрической энергии плата исчисляется по ставке 10 тенге за 1 киловатт-час.

При отсутствии контрольных приборов учета объема потребления электрической энергии или нахождении их в неисправном состоянии плата исчисляется по ставке 25 тенге за 1 киловатт-час.

В данном случае объем потребленной электрической энергии рассчитывается исходя из круглосуточного потребления максимальной мощности электрической энергии.

При этом необходимо учесть, что при одновременном наличии нескольких оснований применения различных ставок платы применяется наиболее высокая ставка платы.